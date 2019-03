Kiska zasiahol do kampane, obvinil Šefčoviča

Maroš Šefčovič v utorok povedal, že sa obáva o férovosť blížiacich sa volieb. Naznačil, že jeho súperka Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko) sa mohla dohodnúť so súčasnou hlavou štátu Andrejom Kiskom na podpore výmenou za to, že by mu ona ako nová prezidentka udelila milosť. Kiskovi hrozí po skončení mandátu obvinenie z daňového podvodu. Čaputová totiž nevylúčila, že by Kiskovi v prípade víťazstva vo voľbách ako prezidentka milosť udelila. Šefčovič povedal, že by odsúdenému politikovi milosť neudelil.

Kiska sa k tomu vyjadril v stredu na sociálnej sieti. „Zdá sa, že pán Šefčovič úplne preberá maniere strany, ktorá mu platí prezidentskú kampaň. V posledných dňoch šíri fikciu o nejakej budúcej prezidentskej milosti pre mňa či iných politikov. Chcem k tomu povedať stručne a jasne: Nemám prečo žiadať o milosť, nebudem žiadať o milosť. Ani dnes, ani zajtra, nikdy. A odporúčam pánovi Šefčovičovi, aby trochu viac myslel na svoju budúcnosť a povesť úspešného kariérneho diplomata, keď neuspeje v prezidentských voľbách,“ povedal Kiska.

Kiska čelí škandálu okolo financovania jeho kampane spred piatich rokov. Až v roku 2017 sa ukázalo, že minimálne predkampaň za milión eur platila Kiskova firma KTAG. Z nákladov na Kiskovu propagáciu za trištvrtemilióna si firma následne uplatnila od štátu vratku DPH v sume 146-tisíc eur. Daniari vratku neuznali, keďže firma nedoložila k nákladom žiadne príjmy. Zároveň daniari podali trestné oznámanie vo veci daňového podvodu.

Začiatkom februára tohto roka obvinila Národná kriminálna agentúra konateľa Kiskovej firmy z daňového podvodu. Kiska následne obvinil lídra Smeru Roberta Fica, že obvinenie je pomstou za to, že ho odmietol vymenovať za ústavného sudcu a argumentoval vydieraním. To v súčasnosti prešetruje polícia. Kiska svoj daňový škandál nevysvetlil a zatiaľ neukázal verejnosti dôkazy o údajnom vydieraní.

VIDEO: Pozrite si, čo dnes pre TV Pravda ku kauze údajnej dohody prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej a prezidenta Andreja Kisku povedali samotná Čaputová a prezidentský kandidát Maroš Šefčovič. Vo videu je aj názor sociológa Pavla Haulíka. Podľa neho sa dá ťažko z vystúpenia Čaputovej povedať, či reálne existuje nejaká dohoda medzi ňou a Kiskom.