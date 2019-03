Kauza milosti pre Kisku: Pozrite si vo videu argumenty Čaputovej a Šefčoviča

Prezidentskí kandidáti Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič si dnes opäť vymenili ostré slová. Čaputová sa naďalej vyjadruje nejednoznačne k tomu či by omilostila súčasného prezidenta Andreja Kisku alebo nie. Kiska čelí daňovému škandálu, ktorý vyšetruje polícia. Čaputová tvrdí, že by k tejto otázke pristupovala rovnako ako k žiadosti kohokoľvek iného. Šefčovič trvá na tom, že by odsúdeného politika nikdy neomilostil.

VIDEO: Pozrite si, čo dnes pre TV Pravda ku kauze údajnej dohody prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej a prezidenta Andreja Kisku povedali samotná Čaputová a prezidentský kandidát Maroš Šefčovič. Vo videu je aj názor sociológa Pavla Haulíka. Podľa neho sa dá ťažko z vystúpenia Čaputovej povedať, či reálne existuje nejaká dohoda medzi ňou a Kiskom.

Podľa prezidentského kandidáta Maroša Šefčoviča jeho súperka Zuzana Čaputová jednoznačne nevyvrátila podozrenie z možnej dohody medzi ňou a prezidentom Andrejom Kiskom. Šefčovič ešte v utorok oznámil, že sa obáva o férovosť volieb.

Údajná dohoda medzi Kiskom a Čaputovou by mala spočívať v tom, že Kiska ju v prezidentskej kampani podporí, a ona by ho v budúcnosti v prípade odsúdenia v daňovej kauze ako prezidentka omilostila. Čaputová to poprela. Vyhlásila, že nikdy by politika nezvýhodnila a žiadna dohoda s Kiskom neexistuje. Súčasne reagovala aj na špekulácie ohľadom vstupu Kisku do Progresívneho Slovenska na post lídra. Čaputová je v strane podpredsedníčka. „Ja o takom ničom neviem, dosť o tom pochybujem,“ povedala. Šefčovič Kisku skritizoval, že odchádzajúci prezident za sebou zanecháva „prudko rozdelenú slovenskú spoločnosť“.