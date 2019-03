VIDEO: Na MDŽ víťazí klinček. Čo tak vyskúšať gypsophilu?

VIDEO: Aký kvet preferujú muži na MDŽ? Vedia sa následne ženy o kvetinový darček dobre starať? Pozrite si viac vo videu.

Červený klinček, nazývaný aj hrebíček, je typickým znakom Medzinárodného dňa žien (MDŽ) už viac ako 25 rokov a dodnes je na Slovensku najčastejšie kupovaným kvetom práve k sviatku žien.

Kvetinárka Mária Ťažká z kvetinárstva Narcis v Bratislave hovorí, že klinčeky sú stále trendom a práve kvôli tomuto sviatku si nechala doniesť nové čerstvé červené klinčeky. Klinček je vznešený kvet, ktorý dostal latinské meno dianthus po antickom bohovi Diovi, a preto sa mu hovorí aj božský kvet. Okrem klinčekov sa však podľa nej kupujú aj ruže, tulipány, gerbery či zmiešané kytice. "Niekto kupuje jeden kvietok, niekto kyticu. Iní si dajú zviazať spolu tri kvietky. Závisí to od vkusu,” dodala. V priemere však podľa nej jemnejšiemu pohlaviu k sviatku žien kupujú muži kvety v cene zhruba do 20 eur.

Kvetinárka tiež poradila, ako sa o kvety čo najlepšie starať, aby nám robili radosť čo najdlhšie. "Každý deň je dobré kvetinám vymeniť vodu a odrezať kus stonky. Ruže treba dávať hlboko do vody, tulipánom stačí vody málo,” dodala Ťažká. MDŽ je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu stávky amerických krajčírok z New Yorku v roku 1908, ktoré bojovali proti desaťhodinovému pracovnému času, nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. MDŽ sa prvýkrát v Československu oslavoval v roku 1921. Zrušený bol počas druhej svetovej vojny, no po roku 1945 bol znova obnovený.