Platy vojakov by sa mali zvýšiť v priemere o 30 percent, každý vojak by mal mesačne zarábať minimálne o 300 eur viac. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámili minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko. Cieľom opatrenia je podľa nich zvýšenie atraktivity vojenského povolania.