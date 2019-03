Po teplých dňoch sa vracia jar s chladom a vetrom

Pracovná časť budúceho týždňa bude chladnejšia ako ostatné dni, teplomer by sa nemal vyšplhať nad dvadsať stupňov. Veterno zrejme bude tiež, no vietor by mal ubrať na sile. A do tašiek by sme si mali zbaliť aj dáždniky, po suchom februári hádam konečne zaprší.

Ostatné dni by sme mohli označiť ako rekordné. Od 28. februára do 7. marca teplota vzduchu až trikrát dosiahla niekde na Slovensku 20 stupňov a viac. V pondelok v Hurbanove namerali 20,8, v Žihárci 20,6 stupňa. Vo štvrtok 7. marca v Žihárci opäť 20,6 a v Hurbanove presne 20 stupňov.

„Toľko dvadsiatok v takom krátkom čase… S tým nemám skúsenosti,“ krčí plecami aj skúsený klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) v Bratislave. Vo štvrtok vystúpila teplota nad nulu aj na Lomnickom štíte. „Od 13. novembra 2018 to je zatiaľ najvyššia teplota na Lomnickom štíte. Môžeme povedať, že oteplenie, ktoré trvá vyše týždňa, je také výrazné, že sa prejavuje aj vo vysokých horských polohách,“ pokračuje klimatológ. Teploty blížiace sa k 21 stupňom by mali byť bežné skôr v priebehu apríla, samozrejmosťou by mali byť v máji. Navyše teplo nie je len počas dní, ale aj nocí. Následkom môže byť aj sucho.

„Aj začiatkom marca trval nedostatok zrážok, tak ako to bolo počas celého februára. Od 1. do 7. marca sme na západnom a severnom Slovensku namerali len niekoľko milimetrov zrážok. Na bratislavskej Kolibe 1 milimeter, na letisku 0,2, v Piešťanoch 2 milimetre,“ vyratúva Faško. Dodáva, že situácia je najhoršia na juhu stredného a východného Slovenska. „V Boľkovciach v okrese Lučenec za toto sedemdňové obdobie nezaznamenali žiadne zrážky, v Rimavskej Sobote spadlo 0,1, Revúcej 0,4, Košiciach 0,3 a v Trebišove 0,6 milimetra. Vysoké teploty spôsobujú aj výpar vlahy a navyše krajinu vysušuje aj silný vietor,“ upozorňuje klimatológ.

Vetra sme si v ostatných dňoch užili dosť. V nárazoch niekde dosahoval aj vyše 70 km/h. „Vo štvrtok to v Hurbanove a na bratislavskej Kolibe bolo v nárazoch 79 km/h. Ale v Lieseku a na bratislavskom letisku až 86 km/h,“ dokladá Faško čísla. Takto silný vietor už môžeme označiť za víchricu. Odborník varuje, že počas víkendu môže vietor znepríjemniť lyžovačku v horských oblastiach.

Hoci jar zvykne byť veterná, nie je celkom bežné, aby sa silný vietor vyskytoval takto opakovane ako v ostatných dňoch. „Medzi tlakovou výšou, ktorá sa nachádza nad juhozápadnou, južnou a juhovýchodnou Európou, a komplexom tlakových níží vo východnej časti Atlantického oceánu, ktoré sa presúvajú do oblasti južnej Škandinávie a Pobaltia, je veľký tlakový gradient. V priestore medzi tlakovými nížami a výšami je práve tá oblasť, kde sa vyskytuje silný vietor. A my sa nachádzame práve v tomto priestore,“ vysvetľuje klimatológ. Prejavuje sa to turbulentným počasím – teda silným vetrom a nadnormálnym teplom.

Čo to bude znamenať pre počasie v budúcich dňoch? „V budúcom týždni by malo byť viac zrážok ako doteraz. Zrejme sa to splní už v túto nedeľu, pršať by malo na väčšine nášho územia. Zrážky by mali byť aj výdatnejšie ako doteraz,“ pokračuje Faško. Premenlivý charakter počasia však bude pokračovať aj naďalej. Bude fúkať aj silný vietor, ale už by nemal dosahovať takú silu a rýchlosť ako v dňoch končiaceho sa týždňa.

Na budúci týždeň sa ochladí. Už cez víkend nebudú dvadsiatky, ochladenie sa však naplno prejaví od pondelka. „Priblížime sa k počasiu, aké by v tomto období malo byť. V kotlinách severného Slovenska bude možno padať aj dážď so snehom. V Liptove, na Orave a Spiši očakávame sneženie,“ dodáva Faško. Sneh môžu čakať určite v stredných a vo vysokých horských oblastiach.

V tejto súvislosti takmer padol ďalší rekord. Vo februári mali v Poprade sneh iba tri dni. Boli to akurát prvé tri dni mesiaca. „Odvtedy tam nemali snehovú pokrývku. To je na podmienky Popradu veľmi málo. Aj preto tam bolo minulý mesiac veľmi teplo, veď 28. februára tam namerali až 14,5 stupňa. Menej dní so snehovou pokrývkou v tomto meste mali vo februári za obdobie od roku 1951 iba raz – v roku 1968, keď mali sneh iba v jeden deň,“ uzatvára klimatológ.