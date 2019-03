Najvyššiu šancu byť policajným prezidentom má Lučanský

Mená všetkých uchádzačov sa verejnosť dozvie v pondelok. Čaká ich nová forma výberového konania. Predstavia sa výberovej komisii aj verejnosti na vypočutí pred parlamentným výborom. Svoj záujem zatiaľ oficiálne potvrdil iba súčasný prezident Policajného zboru Milan Lučanský. Bezpečnostný analytik Milan Žitný mu na pokračovanie vo funkcii dáva najvyššie šance.

Kandidáti na funkcie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby mali svoje prihlášky doručiť ministerstvu vnútra do piatka. Rezort mená prihlásených zatiaľ komentovať nechce. „Ku kandidátom sa vyjadríme až na začiatku budúceho týždňa,“ reagovalo ministerstvo. Konkurz by mal vyvrcholiť v lete vymenovaním vybraných kandidátov do funkcií. V oboch prípadoch je funkčné obdobie štyri roky.

Lučanský je jediný známy kandidát

Jediným známym kandidátom je Milan Lučanský. Za policajného šéfa ho ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) nominovala vlani dočasne. Svoj záujem zotrvať aj na nasledujúce štyri roky oficiálne potvrdil len vo štvrtok. „Po zvážení všetkých pre a proti som sa rozhodol, že zabojujem a budem kandidovať na post prezidenta Policajného zboru,“ priznal Lučanský. O túto funkciu by sa mal uchádzať aj riaditeľ Útvaru osobitného určenia Štefan Hamran, ten však na otázky k tejto téme neodpovedal.

Záujemcovia o najvyššiu policajnú funkciu musia predložiť svoje životopisy, ktoré budú zverejnené na webe ministerstva vnútra. Očakáva sa od nich vysokoškolský titul, desať rokov praxe v zbore a päť rokov vo funkcii vyššieho nadriadeného. Kandidátov najprv preverí sedemčlenná komisia zložená zo zástupcov ministra vnútra, generálneho prokurátora, policajného prezidenta, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, rektora Akadémie Policajného zboru a Odborového zväzu polície.

Posudzovať sa bude odbornosť, skúsenosti a bezúhonnosť uchádzačov

„Pred výberovou komisiou bude uchádzač obhajovať vlastnú koncepciu a zámery pri riadení polície. Komisia bude po novom posudzovať odbornosť, skúsenosti a bezúhonnosť uchádzačov,“ priblížilo ministerstvo vnútra. Odporučených kandidátov vypočuje parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý vybraného uchádzača odporučí na vymenovanie ministerke vnútra. V prípade, že sa parlamentný výbor na mene nedohodne, ministerka vyhlási nový konkurz.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný hovorí, že prezident Policajného zboru by mal vedieť, čo všetko obnáša práca policajta vo všetkých funkciách a v rámci každého úradu, či sú to vyšetrovatelia, poriadkari, dopravní policajti, alebo príslušníci hraničnej a cudzineckej polície. „Je len niekoľko ľudí, ktorí majú dostatok skúseností na vyšších úrovniach, minimálne na krajskej, a tým pádom sa veľmi výrazne zužuje počet ľudí, ktorí pripadajú do úvahy. Aj tam sa môže stať, že človek zlyhá, viď bývalý šéf NAKA. Človek, ktorý povedie políciu, sa musel osvedčiť a ukázať dlhodobú kvalitu. Dôležitá je tiež dôvera rešpekt u podriadených,“ doplnil Žitný.

Žitný Lučanského považuje za najvhodnejšieho kandidáta

Za najvhodnejšieho kandidáta považuje analytik práve Lučanského. „Bol šéfom inšpekcie, viedol operatívu tímu Černáka, zažil deväťdesiate roky, do basy dostal viacero mafiánov. Aj v období, ktoré má teraz za sebou, ukázal, že na to má. Neboli voči nemu žiadne výhrady, naopak, došlo k upokojeniu situácie v zbore. Za posledné roky nevidím nikoho, kto by mal za sebou toľko dobrej práce ako on. Myslím, že aj vzťah zboru a verejnosti voči nemu je taký pozitívny, že nikto iný týmito atribútmi momentálne nedisponuje,“ myslí si Žitný.

Nového šéfa bude mať aj inšpekcia

Podobným procesom bude musieť prejsť aj budúci riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, ktorý vyšetruje trestné činy policajtov a príslušníkov väzenskej a justičnej stráže. Úrad oficiálne vznikol len 1. februára transformáciou zo sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra a stal sa samostatnou súčasťou Policajného zboru. O riadenie úradu má údajne záujem terajší viceprezident Policajného zboru Martin Krčmárik. Zatiaľ však svoju kandidatúru nepotvrdil.

Riaditeľ inšpekcie sa nebude zodpovedať ministrovi vnútra, ale priamo vláde. Tá ho vymenuje aj odvoláva na odporúčanie brannobezpečnos­tného parlamentného výboru.

Zmeny pri výbere šéfov týchto dvoch inštitúcií priniesla novela zákona o Policajnom zbore, ktorú v decembri schválili poslanci Národnej rady. Cieľom bolo odpolitizovanie vedenia polície a inšpekcie. Novelu začal počas svojho dvojtýždňového vedenia ministerstva vnútra pripravovať ešte Tomáš Drucker (nom. Smeru) spolu s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Dokončila ju Druckerova nástupkyňa Saková, ktorá ministerskú funkciu obsadila na konci apríla.