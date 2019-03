Chrípka berie životy

V týchto prípadoch ide o ťažké akútne respiračné ochorenie SARI, čo je zápal dýchacích ciest, ktorý vyžaduje hospitalizáciu. Nemusí byť spojený s chrípkou, jej priebeh však komplikuje. „Dosiaľ bolo od začiatku chrípkovej sezóny hlásených 86 prípadov SARI, z ktorých sa 30 skončilo úmrtím,“ uviedol hlavný hygienik Ján Mikas. Podľa hovorkyne úradu Daše Račkovej väčšina obetí mala pridružené chronické ochorenia, čiže patrili do rizikovej skupiny ľudí.

„Podľa mňa sú tie čísla podhodnotené, tých ťažších prípadov najmä vo vyšších vekových skupinách mohlo byť viacej. Všetko sa to nedostane do hlásenia,“ myslí si Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie v Banskej Bystrici.

Tento týždeň chorobe podľahli ľudia vo veku od 50 do 70 rokov, pred 14 dňami štatistiky ukázali, že vírus smrteľne zasiahol aj dvadsiatnikov a tridsiatnikov. V minulých rokoch sa toto ochorenie tragicky končilo najmä u ľudí starších ako 65 rokov.

Výskyt SARI nie je v našich končinách vôbec výnimočný, tento rok má však mimoriadne tragický priebeh. „Býva to každý rok, ale tohto roku je to mimoriadne dramatické podľa mňa preto, lebo vírus chrípky typu A je veľmi agresívny. Aj mladý človek môže mať chronické ochorenia a vírus sa môže stretnúť aj s inou infekciou, vtedy to má vždy taký dramatický priebeh," komentovala situáciu Avdičová. Chrípku môže zhoršovať viacero faktorov. „Napríklad srdcovo-cievna chyba, chronické srdcovo-cievne ochorenie alebo cukrovka, ľadvinové choroby, metabolické choroby, hypertenzia, teda všetky tie chronické choroby môžu zhoršovať priebeh chrípky," vymenovala epidemiologička.

Ťažký priebeh zaznamenali v nitrianskom regióne, obete však hlásia hygienici z celého Slovenska. „V našej nemocnici môžeme potvrdiť úmrtie 36-ročnej pacientky, ktorá zomrela v súvislosti s chrípkou. Áno, jej ochorenie bolo komplikované chronickým ochorením," informovala Tatiana Timková, hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Nitre. Choroba skolila dve mladé ženy vo veku 26 a 36 rokov z okresov Zlaté Moravce a Nitra, obe mali rizikové faktory. „U jednej to bolo ochorenie obličiek a u druhej ochorenie nervovej sústavy a obezita," priblížila nitrianska regionálna hygienička Katarína Tináková. V levickej nemocnici zomrela 34-ročná pacientka. Pitva potvrdila, že išlo o SARI, príčinou ktorého bol vírus chrípky A/H1N1, informovala hovorkyňa nemocnice Lucia Kočková.

Jedna z obetí, 26-ročná žena z Nitry, bola darkyňou obličky. „Darcovstvo obličky nemá priamy vplyv na imunitu pacienta, a preto by som to určite priamo nespájal s úmrtím na chrípku," vylúčil Daniel Kuba, vedúci Slovenského centra orgánových transplantácií. „Ale, samozrejme, s jednou obličkou si človek vždy musí dávať väčší pozor," dodal Kuba.

Dôležitým a málo známym rizikovým faktorom je napríklad obezita. Obézni pacienti, najmä tí s takzvanou centrálnou obezitou, majú často veľa tuku v oblasti bránice. „Pokiaľ bránici v pohybe bráni veľké množstvo tuku, tak množstvo vzduchu, ktorý pľúca vťahujú do seba, nie je dostatočné, ako by sa patrilo," vysvetlil diabetológ Andrej Janco. „Ak je teda niekto obézny, tým pádom dostáva do tela menej vzduchu, ako by potreboval. Chrípka môže spôsobiť opuch slizníc, tým sa ešte zhorší prístup vzduchu, najmä do nižších partií pľúc. Výsledkom je nedostatok kyslíka v krvi, ktorý môže viesť až k infarktu, poškodeniu mozgu a následne až k úmrtiu pacienta," dodal Janco.

Počet úmrtí v dôsledku SARI má stúpajúcu tendenciu, pokým počas sezóny 2016/2017 umrelo spolu osem ľudí, minuloročnú sezónu to bolo už 13. Väčšina obetí mala rovnako ako tento rok priebeh ochorenia skomplikovaný chrípkou a neboli proti nej zaočkovaní.

Význam očkovania a prevenciu proti chrípkovým ochoreniam by nemali podceniť ani pacienti trpiaci ochoreniami nervovej sústavy. Niektoré lieky užívané pri nervových ochoreniach totiž môžu mať negatívny vplyv na imunitu človeka a jeho organizmus je tak menej pripravený na boj s vírusom chrípky či so SARI.

SARI je akútna infekcia dýchacích ciest, ktorá sa prejavuje náhlou horúčkou, kašľom, bolesťou hrdla. Ochorenie si vyžaduje hospitalizáciu pacienta, pretože pri ňom môže dôjsť k náhlemu zlyhaniu dýchania. Prevencia je rovnaká ako pri chrípke. Medzi najviac ohrozené skupiny patria starší ľudia, tehotné ženy a ľudia trpiaci rizikovými faktormi.

