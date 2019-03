Paška návrh dohody s USA prirovnáva k pozývaciemu listu z roku 1968

Informoval o tom dnes Pellegrini na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti s tým, že nemá vedomosť o tom, že by bolo už niečo definitívne dojednané. Podľa neho zmluva s USA nie je problém. „Nemám vedomosť o tom, že by bolo niečo dojednané, je na nás, či k nám príde kosmodrom. Nabádam na zdržanlivý prístup,“ vyhlásil. Ubezpečil, že zmluvu preštudujú a v prípade, ak to budú nevýhodné podmienky, alebo by bola ohrozená naša suverenita, alebo by sa malo naše územie otvoriť niekomu, kto by si tu robil čo chce, vláda by takéto rozhodnutie nikdy neprijala.

„Toto tu nie je žiadny problém. Takých ponúk a zmlúv chodí kvantum,“ uviedol. Myslí si, že musíme hľadať balans. „Ak chceme byť akceptovaný hráč, musíme brať aj dávať. Ale nejdeme uzavrieť nevýhodnú zmluvu,“ vyhlásil. Podľa neho však nemôžeme byť len člen NATO. „Slovensko ale neprijme a nevyrokuje zmluvu, ktorou by sa Slovensko dostalo do područia iného štátu,“ podotkol s tým, že „vyjednávať sa môže o hocičom, ale máme suverénnu zahraničnú politiku a keď povieme, že ďakujeme, tak nikto nám za to nemôže nič urobiť“.

Lajčák: USA na aktuálnej dohode netrvajú, rokovania pokračujú

Návrh dohody o obrannej spolupráci s USA nie je podľa ministra diplomacie Miroslava Lajčáka finálnou dohodou, USA netrvajú na aktuálnom znení a rokovania pokračujú. Povedal to na dnešnom rokovaní výboru Lajčák s tým, že o dojednávanie medzinárodnej zmluvy ho požiadalo ministerstvo obrany. „Bolo stretnutie s americkým tímom, boli tam zástupcovia všetkých ministerstiev SR,“ priblížil Lajčák. Minister očakáva, že v piatok na stretnutí vrátime debatu do štandardných rámcov. Lajčák si myslí, že podpis tejto zmluvy je pre SR dobrý a posunie nás z hľadiska našej kredibility, ale rozhodujúce slovo má rezort obrany.

Lajčák zdôraznil, že americká strana akceptuje, že prípadná dohoda je rámcovou dohodou a že na jej implementáciu bude vždy potrebné, aby s konkrétnym dosiahnutím konkrétneho bodu dohody súhlasila vláda aj Národná rada SR. Podľa neho podobnú dohodu majú s USA mnohé štáty NATO. „Rokovania o dohode nie sú tajné, neobsahujú utajované skutočnosti. Návrh dohody zatiaľ neexistuje. rokuje sa o jednotlivých okruhoch. Pokiaľ zhoda na texte dohody bude, bude predložená vláde a Národnej rade SR,“ vyhlásil Lajčák, ktorý nerozumie náhlej zmene postoja ministerstva obrany. „Chcem sa ohradiť voči obvineniam na adresu nášho rezortu. Máme plné právo zmeniť náš postoj, ale mali by sme si to vyjasniť vo vnútri a informovať našich partnerov.,“ uviedol.

Paška: Žiadna modernizácia letísk, ale muničné sklady pre USA

Člen výboru a podpredseda Slovenskej národnej strany Jaroslav Paška považuje informácie Lajčáka za nepodložené. „Argumentovať, že hovoríme o modernizácii letísk, keď v zmluve nachádzame členenie, že peniaze majú ísť na upravenie letiskových plôch. Je tam čiastka na vybudovanie 30 muničných skladov Spojených štátov amerických v okolí Malaciek, ktoré SR podľa mňa nepotrebuje,“ povedal Paška. "Ak rokuje vláda o takomto vybavení, tak sa pýtam, od koho má vláda mandát?

Na tlačovej konferencii potom návrh dohody s USA prirovnal k pozývaciemu listu z roku 1968. „Tento dokument je takým istým pozývacím listom, ako bol ten, ktorým pozval Biľak sovietske vojská do Československa,“ povedal.

Hovoríme o chúlostivých veciach bez toho, aby sme sa opýtali ľudí, či je súhlas na takéto budovanie pre cudziu armádu," vyhlásil Paška. Žiada, aby sa zmluva o spolupráci dostala na rokovanie Zahraničného výboru NR SR či na rokovanie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Lajčák opätovne zdôraznil, že doposiaľ nie je žiadna finálna zmluva na stole. „V SNS si to vyjasnite, ale mňa do toho neťahajte. Nevystupujeme ako dôveryhodná krajina pre našich spojencov,“ povedal Lajčák.

Poslanec z poslaneckého klubu Mosta-Híd Martin Fedor dôveruje ministerstvu zahraničných vecí, vláde aj parlamentu. „O čom diskutujeme teraz?“ pýtal sa. Podľa neho bude čas na diskusiu vtedy, keď sa dohoda dostane na rokovanie parlamentu. Poslanec za SaS Martin Klus rovnako stojí na strane rezortu diplomacie. Podľa opozície si SNS touto témou naháňa politické body. Poslanci vo výbore dnes zobrali informácie Lajčáka na vedomie.