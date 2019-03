Nenávistný status gymnazistu podporujúceho Čaputovú. Aktivista varuje

VIDEO: Bratislavský gymnazista zverejnil nenávistné statusy. Hrubým spôsobom v nich uráža časť voličov, ktorí sa zúčastnili prvého kola prezidentských volieb. Konanie mladíka komentuje vo videu pre TV Pravda Peter Weisenbacher, výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv.

Študent navštevuje súkromné cirkevné bratislavské Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, kde okrem iných vyučuje aj emeritný arcibiskup Róbert Bezák. Na situáciu reagoval riaditeľ školy, Dušan Jaura, ktorý je manželom podpredsedníčky strany Progresívne Slovensko Zory Jaurovej. Ten na facebookovej stránke gymnázia status študenta označil za nerozvážny. „Obsah statusu nášho študenta nás hlboko pobúril, pretože nie je zlučiteľný s hodnotami, ktoré na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa vyznávame a ku ktorým našich študentov vedieme," píše v reakcii riaditeľ.

„V zmluve, ktorú so študentom a rodičmi na začiatku štúdia uzatvárame sa explicitne píše (v čl. VII. ODSTÚPENIE, ZRUŠENIE A ZÁNIK ZMLUVY O ŠTÚDIU): „Zriaďovateľ a riaditeľ Gymnázia môžu pred uplynutím dohodnutej doby odstúpiť od Zmluvy, ak: študent prejavuje alebo podnecuje rasovú, náboženskú, národnostnú alebo etnickú nenávisť alebo neznášanlivosť," pokračuje Jaura.

Súčasťou reakcie školy je ospravedlnenie samotného gymnazistu, v ktorom svoje slová označuje za satiru. „Veľmi ma mrzí, že som nad svojim konaním nerozmýšľal a na satirický opis situácie, som volil jazyk neslušný, ofenzívny a nemiestny, skrátka nehodiaci sa do slušnej diskusie. Chcel by som sa týmto ospravedlniť za všetky nepríjemnosti, ktoré som mojím nezrelým chovaním spôsobil," vyjadril študent ľútosť. „Zároveň sa dištancujem od názorov ktoré som propagoval, verím že na Slovensku si musíme vážiť názory všetkých, či už kresťansky, liberálne alebo inak orientovaných a ich názory a postoje majú rovnakú hodnotu," dodáva.

V ospravedlnení ďalej pokračuje, že k podobným vyjadreniam ho motivovala práve frustrácia z toho, že je sám často svedkom ako sa na sociálnych sieťach dehonestujú názory iných.

„Forma ale spôsobila rovnako škody a vyplodila rovnako nenávisti ako ten najhorší hoax alebo nenávistný prejav v tejto skupine. Preto dúfam, že si z mojej chyby vezmete práve toto posolstvo. Bez ohľadu na oponentovo presvedčenie, názor a jeho etnické pozadie, bez ohľadu na to, ako nás to uráža a ako nám to ubližuje, je dôležité držať sa jedného z hlavných pilierov demokracie, otvorenej, spravodlivej a hlavne slušnej diskusie, ktorá nie je vedená medzi kráľom a poddaným, ale dvoma svojprávnymi, rovnocennými partnermi," uzatvára gymnazista.

Polícia sa statusom zaoberá

V posledných dňoch sme od vás dostali veľmi veľa správ ohľadom priloženého nenávratného statusu. Môžeme ubezpečiť verejnosť, že danou vecou sa zaoberáme.

Zdôrazňujeme, že pre Policajný zbor nie je nikdy rozhodujúca politická orientácia danej osoby. Konáme vždy, ak existuje podozrenie zo spáchania trestného činu. Osobné preferencie tu nehrajú žiadnu rolu.

Weisenbacher: Satira? To je nezmysel

Peter Weisenbacher, riaditeľ občianskeho združenia Inštitút ľudských práv, však vysvetlenie študenta, že išlo o satiru, považuje za nezmysel. „Je to veľmi smutné a znepokojivé. Ak to predmetný študent považoval za satiru, tak mu chýba triezvy úsudok, vkus a odhad následkov svojich činov," myslí si Weisenbacher.

„Ako vysvetlenie to nestačí, pretože takýmto spôsobom by sa mohol obhajovať akýkoľvek extrémista, popierač holokaustu, alebo antisemita. Omnoho dôležitejšie ale je, akú to malo obrovskú odozvu, čo jasne ukazuje, ako je naša spoločnosť v súčasnosti polarizovaná. Vinu za túto polarizáciu pritom majú ľudia, ktorí vystupujú na demonštráciách, alebo v médiách a samých seba označujú za „slušných“, upozorňuje Weisenbacher.

„Je iba pochopiteľné, že zvyšok občanov sa môže cítiť byť nepriamo označení za neslušných, alebo nejako menejcenných len preto, že majú iný politický názor. Ak sa v politike používa démonizácia oponentov a pracuje s rozprávkovými naratívami o boji dobra proti zlu, je len otázkou času, kým sa takého kategórie dostanú aj do medziľudských vzťahov, a to sa nemôže skončiť inak ako zle," uzatvára občiansky aktivista.