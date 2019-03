Ministerstvo vnútra zverejnilo životopisy uchádzačov o post šéfa polície

O post prezidenta Policajného zboru sa okrem súčasného prezidenta Milana Lučanského uchádza policajt z Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Žiari nad Hronom Slavomír Vodnák, policajný pridelenec v Prahe Ivan Ševčík a riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Ivan Piliar.

O kreslo šéfa Úradu inšpekčnej služby sa uchádzajú súčasný riaditeľ úradu Adrián Szabó, taktiež jeho zástupca a zároveň riaditeľ úradu inšpekcie Robert Zaplatílek, ďalej Igor Tomáš z Prezídia PZ a súčasný viceprezident PZ Martin Krčmárik.

„Týchto osem uchádzačov z celkovo 11 prihlásených splnilo podmienky stanovené v novele zákona č. 73/1998 o štátnej službe, ktorá je účinná od februára 2019. Ministerstvo vnútra výberové konania vyhlásilo 5. februára, pričom žiadosti o zaradenie do výberových konaní bolo možné zasielať do 8. marca,“ priblížil rezort vnútra.

Voľba bude prebiehať s novými pravidlami. Novela zákona o Policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu Denisy Sakovej (Smer) zavádza väčšiu transparentnosť do výberu. Ministerka by chcela, aby sa nový policajný prezident a šéf inšpekcie vymenovali do leta tohto roka.

V súčasnosti je policajným prezidentom Milan Lučanský. Je 11. policajným prezidentom od vzniku samostatného Slovenska. Prvým bol v rokoch 1992 – 1994 plukovník František Krajča. V hodnosti generála malo Slovensko päť policajných prezidentov, a to Štefana Lastovku (1994 – 1995), Jána Piptu (1998 – 2001), Jána Packu (2006 – 2010), Tibora Gašpara (2012 – 2018) a napokon v súčasnosti Milana Lučanského. Ostatní zastávali post policajného prezidenta v hodnosti plukovníka.