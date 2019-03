Baránek: Predčasné voľby môžu vyhovovať nielen SNS, ale aj Smeru

Koalíciu rozhádala zmluva o obrannej spolupráci s USA, tá je pritom iba v štádiu návrhu. Špekuluje sa, že ak koalícia nenájde spoločnú reč, predčasné voľby by sa uskutočnili tento rok na jeseň. Podľa politického analytika Jána Baránka sa zdá, že národniari chcú predčasné voľby. Tie môžu vyhovovať nielen SNS, ale aj Smeru.

Politický analytik Ján Baránek mieni, že SNS asi naozaj chce predčasné voľby. „Ich posledné vyjadrenie určite nesvedčí o tom, že by chceli situáciu upokojiť. SNS nadradila koaličnú radu, ktorá nie je nijako zákonne inštitucionali­zovaná, nad samotnú vládu, čo je zlý signál. Ich vyjadrenie je absolútne antisystémové, neadekvátne, nepatričné, neštátnické a ponižujúce. Smerom k Pellegrinimu je to neprípustná rétorika," zdôraznil analytik, podľa ktorého to určite ďalej vyostrí vzťahy v koalícii, čo SNS dobre vie.

Predčasné voľby by podľa Baránka mohli vyhovovať nielen SNS, ale aj Smeru. Pri preferenciách Mosta-Híd a výsledku jeho predsedu Bélu Bugára v prvom kole prezidentských volieb Baránek očakáva, že strana sa bude snažiť situáciu skôr zmierňovať a konfliktu sa bude viac prizerať.

„To celé, čo sa deje, nedáva logiku a pripadajú mi to ako zástupné dôvody na predčasné voľby. Veľmi dôležité bude, ako zareagujú Pellegrini a Fico, či na predčasné voľby pristanú, alebo sa to budú snažiť nejako upratať. Som zvedavý, čo urobí najmä ponížený Pellegrini,“ doplnil Baránek.

VIDEO: Premiér Pellegrini si v piatok popoludní pozval na koberček ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (Smer) a ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Riešili rezortné rozpory, ktoré sa týkajú prijatia americkej pomoci vo výške 93 miliónov eur na modernizáciu vojenských letísk v Kuchyni a na Sliači.