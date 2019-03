Založí Kiska stranu s Druckerom?

O politickej kariére Andreja Kisku po skončení jeho prezidentského mandátu sa veľa špekuluje, no prezident zatiaľ svoje plány oficiálne nepredstavil. V kuloároch sa hovorí o tom, že plánuje založiť politickú stranu. Podľa informácií Pravdy má byť údajne súčasťou tejto strany bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker. Ten to zatiaľ nepotvrdil, no naznačil, že parlamentných volieb sa chce zúčastniť.

„Nekomunikujem na túto tému s pánom prezidentom,“ odpovedal Drucker na otázku Pravdy, či plánuje založiť stranu s Kiskom. Do straníckej politiky sa však s najväčšou pravdepodobnosťou zapojí, čo naznačil svojim statusom, ktorý zverejnil v sobotu na sociálnej sieti. Reagoval na hroziace predčasné voľby. Podľa jeho názoru si ich voliči Smeru ani SNS zrejme neželajú, ale skôr očakávajú realizáciu plnenia programov svojich strán.

„Viem aké je to náročné byť vystavený verejnej kritike v politike, žiť bez súkromia a bolo by asi ľahšie na to už zabudnúť. Nemám ani rád “ego výlety”, ale v tejto situácii reálne uvažujem o tom, že do ďalších parlamentných volieb sa chcem zapojiť a spoluvytvoriť alternatívu pre voličov, ktorí dnes nevedia, čo majú robiť a utiekajú sa žiaľ aj k nesystémovým voľbám, lebo už dávno neveria politikom,“ napísal Drucker na Facebooku.

To, či za touto alternatívou stojí aj Kiska, samotný prezident nepotvrdil ani nevyvrátil. „K mojim rozhodnutiam nedochádza náhle na základe jedného zlomového okamihu. Rovnako je to teraz – keď vidím, ako sa veci v krajine vyvíjajú a čo sa tu kopí, keď vidím, že ani nová vláda nedokáže vrátiť dôveru ľudí v štát, vyvoláva to vo mne čoraz väčšiu chuť pustiť sa do toho, aby sa to zmenilo. Chcem spraviť všetko, čo je v mojich silách, aby nová vláda bola slušná a spravodlivá, aby sa do nej dostali schopní a poctiví ľudia,“ sprostredkoval vyjadrenie Kisku jeho hovorca Roman Krpelan.