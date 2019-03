Jeden z Poliakov, ktorý svojou jazdou spôsobil smrť nevinného muža, je z väzby vonku

Hrôzostrašné zábery zachytili, ako traja šialenci na luxusných autách vo vysokej rýchlosti predbiehajú kolónu áut. Mercedes sa stihol zaradiť do správneho pruhu, keď však vodič na Ferrari zistil, že predbiehanie nedokončí, pribrzdil, zozadu do neho narazil tretí Poliak na Porsche Cayenne a ten napálil rovno do protiidúcej Fabie. Jej vodič nemal šancu prežiť.

O prepustení jedného z vodičov Adama Sz., rozhodol súd na výsluchu, predmetom ktorého bola žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. „Okresný súd Žillina rozhodol o prepustení obvineného z väzby na slobodu. Väzba bola nahradená písomným sľubom obvineného, peňažnou zárukou, dohľadom probačného a mediačného úradníka. Súčasne bol obvinenému uložený zákaz vycestovať do zahraničia, ako aj povinnosť zdržiavať sa v Žilinskom kraji,“ informovala vyššia súdna úradníčka Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá. Doplnila, že obvinený Adam dostal na nohu elektronický náramok, prostredníctvom ktorého bude naďalej monitorovaný.

Polícia má už v rukách video z autokamery, ktoré dokumentuje priebeh nehody. „Na základe doteraz vykonaného šetrenia bolo zistené, že 27-ročný vodič, občan Poľskej republiky, viedol v smere od Dolného Kubína na Oravský Podzámok osobné motorové vozidlo Ferrari. Za ním viedol 42-ročný vodič, občan Poľskej republiky osobné motorové vozidlo Porsche Cayenne,“ povedal žilinský policajný hovorca Radko Moravčík. Obe autá začali predbiehať kolónu vozidiel, ktorá šla pred nimi. „A to v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané,“ potvrdil Moravčík. Keď žlté Ferrari obiehalo biele osobné auto, jeho vodič videl, že sa už nestihne pred neho zaradiť, preto pribrzdil a chcel sa vrátiť do svojho pruhu. Vodič Porsche, ktorý však bol na zadok Ferrari nalepený, nestihol zareagovať, vrazil do Ferrari a kým Ferrari sa natlačilo na auto, ktoré obiehalo a to sa posunulo k zvodidlám, čím získalo dosť miesta a vyhlo sa Fabii, vodič Porsche vrazil čelne rovno do Fabie. Za volantom sedel 57-ročný muž z okresu Dolný Kubín a spolu s ním sa v aute viezla aj jeho rodina. Nevinný Slovák nemal šancu zrážke sa vyhnúť aj keď na videu je jasne vidieť, že reaguje a robí všetko pre to, aby k nej nedošlo. Ani to, že sa natlačil na zvodidlá, mu však život nemohlo zachrániť. Vodič Porsche totiž po zrážke s Ferrari stratil nad autom kontrolu. Následky zrážky boli pre Slováka fatálne. „Pri dopravnej nehode utrpel vodič Fabie ťažké zranenia, ktorým žiaľ, pri prevoze do nemocnice podľahol. Ťažké zranenia utrpela jeho 50-ročná spolujazdkyňa a ďalší spolujazdec z Fabie (21) utrpel predbežne ľahké zranenia,“ povedal Moravčík. Ani jeden z vodičov pred jazdou nepil. Policajti hneď po nehode 42-ročného vodiča Porsche obmedzili na osobnej slobode a predviedli na políciu ešte v nedeľu, ďalších dvoch Poliakov 27-ročného vodiča Ferrari a 26-ročného vodiča Mercedesu so súhlasom prokurátora zadržali v pondelok. Hmotnú škodu predbežne vyčíslili až na 35-tisíc eur.