„Lopridam sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u pacientov, ktorých krvný tlak je už kontrolovaný kombináciou perindoprilu/in­dapamidu a amlodipínu užívaných pri rovnakej úrovni dávkovania. Konkrétne ide o Lopridam 4 mg/1,25 mg/10 mg, tbl 30×4 mg/1,25 mg/10 mg(blis.OPA/Al/PVC/Al­), č. šarže: 2251018, kód ŠÚKL: 7287C,“ uviedol ŠÚKL.

Pacienti, ktorí liek užívajú, by nemali prerušovať liečbu bez konzultácie so svojím lekárom. Liek do lekárne vrátiť nemusia.