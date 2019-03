Niektoré sporné návrhy zatiaľ poslanci odsunuli

Hlasovanie poslancov o tlačovom zákone sa odsúva

Definitívne hlasovanie o opätovnom zavedení práva na odpoveď pre politikov sa odsúva. Návrh z dielne Smeru je totiž jedným z bodov, ktoré vládna koalícia presunula na májové rokovanie.

Novelu tlačového zákona predložili poslanci Dušan Jarjabek a Miroslav Číž (obaja Smer). Číž poukazoval na to, že podobné úpravy v tlačovom zákone sú aj v rôznych európskych krajinách, niekde sú podľa neho aj prísnejšie, napríklad v oblasti sankcií. Jarjabek doplnil, že môže argumentovať len článkom 19 slovenskej ústavy, ktorý sa týka toho, že všetci sú si rovní.

Právo na odpoveď aj pre verejných činiteľov bolo do slovenského právneho poriadku zavedené od 1. júna 2008, teda v čase prvej vlády Roberta Fica (Smer). V roku 2011 počas kabinetu Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS) bol tento inštitút pozmenený, čím toto právo ostalo len fyzickým osobám. Jarjabek a Číž to vracajú do pôvodného stavu.

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec, alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má mať osoba, ktorá o ich uverejnenie požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1660 eur do 4980 eur. Novela obsahuje aj možnosti, keď odpoveď uverejnená nemusí byť.

Poslanci dnes nebudú voliť ústavných sudcov, voľba má byť 3. apríla

Národná rada (NR) SR nebude voliť kandidátov na ústavných sudcov skôr, ako má v pláne. Plénum totiž odmietlo návrh Ondreja Dostála z klubu SaS, aby sa volilo už 27. marca, a nie až 3. apríla.

Poukazuje na to, že Ústavný súd SR je paralyzovaný od 16. februára, keď odišlo deväť z 13 ústavných sudcov. „Nič vecné nebráni prerokovaniu a voľbe už v tomto termíne,“ povedal Dostál, podľa ktorého by politikárčenie koalície nemalo brániť skoršiemu hlasovaniu.

Voliť majú poslanci podľa programu 3. apríla podvečer, diskusia k voľbe sa má začať v ten istý deň ráno. Pri prvom hlasovaní nikoho nezvolili, a tak sú aktuálne na Ústavnom súde iba štyria sudcovia z 13. O voľbe hovorí koaličná rada, vládne strany sa zatiaľ nedohodli. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, z ktorých má prezident SR vybrať deväť nových ústavných sudcov.

Koalícia presunula daňové návrhy na májové rokovanie

Ekonomické a sociálne návrhy z dielne SNS, Smeru a Mosta-Híd sa presúvajú na májové plénum. Rozhodli o tom poslanci na návrh týchto troch poslaneckých klubov. Dovedna ide o 16 bodov programu.

Medzi odsunutými bodmi je návrh na zníženie dane z príjmu právnických osôb, zavedenie 10-percentnej dane na potraviny, zrušenie koncesionárskych poplatkov, ale aj zmena atómového zákona, či zrušenie poplatku za zmenu priezviska po uzavretí manželstva.

Na máj sa presúvajú aj návrhy ako je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, ako aj zníženie odvodu do rezervného fondu solidarity o štyri percentuálne body v prípade zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistenej osoby.

Plénum má opätovne rozhodnúť o zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, keďže prezident SR Andrej Kiska ho vetoval. Právna norma zavádza aj tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude sankcionovateľné.

Opozícia chcela odvolávať Glváča, návrh neprešiel

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer) nebude čeliť odvolávaniu z funkcie a výboru. Rozhodlo o tom plénum, ktoré odmietlo návrhy opozície.

Opoziční poslanci Miroslav Beblavý (nezaradený) a Eduard Heger (OĽaNO) chceli, aby parlament odvolával Glváča pre jeho kontakty s Kočnerom, ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, a tiež pre jeho dôvernú komunikáciu s Alenou Zs., ktorá je tiež obvinená z vraždy novinára. Heger chcel, aby Glváča odvolali aj z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

„Ak chceme byť skutočne európska krajina, nemôžeme tolerovať, aby v takejto funkcii bol človek spojený s ľuďmi, obvinenými z vraždy novinára,“ povedal Beblavý. Heger svoj návrh odôvodnil tým, že výbor rokuje o tajných informáciách.

Na programe sú aj dôchodky

Na programe je aj definitívne hlasovanie o ústavnom zastropovaní dôchodkového veku. Poslanci ho už niekoľkokrát presunuli. Ústavou SR má byť garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde a zakotvené v nej majú byť aj základné piliere dôchodkového zabezpečenia. Na zmenu Ústavy SR je potrebná ústavná väčšina hlasov (aspoň 90), Smer teda potrebuje aj hlasy opozície.

Poslanci majú tiež schvaľovať zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch. Právna norma má postupne zrušiť súčasný kreditový príplatok a nahradiť ho príplatkom za profesijný rozvoj. Meniť sa má aj tlačový zákon. Smer v novele presadzuje opätovné zavedenie práva na odpoveď pre politikov. Plénum má tiež rozhodnúť o novele zákona, ktorou chce ministerstvo obrany zamedziť zneužívaniu vojenských uniforiem a označenia Ozbrojených síl SR.

Reč má byť aj o prípravách na brexit

Snemovňa by mala hovoriť ďalej o opatreniach, ktoré Slovenskú republiku pripravia na brexit a minimalizujú aspoň niektoré, bezprostredne hroziace negatívne dosahy. Vláda navrhuje, aby ich parlament prijal v zrýchlenom režime. Opozícia zas aj v súvislosti s brexitom prichádza so zmenou zákona o občianstve. Chce ňou zabezpečiť, aby už občania SR neprichádzali o slovenský pas pre prijatie cudzieho štátneho občianstva.

Ministerstvo vnútra navrhuje zvýšiť výsluhové, vdovské či invalidné dôchodky policajtov a vojakov. Má ísť o nový model valorizácie. Plénum má na programe aj návrh týkajúci sa výberu kandidátov na funkciu európskeho prokurátora. Malo by sa vypustiť vekové obmedzenie 40 rokov.

Rokovať má zároveň o návrhu na zvýšenie príplatku k dôchodkom politickým väzňom, čo navrhuje SNS. Poslanci všetkých koaličných strán zas presadzujú zmeny v zákone o vysokých školách, vďaka ktorým by verejné vysoké školy mohli vytvárať konzorciá. Smer zas navrhuje, aby vydanie nových dokladov po zmene priezviska po uzavretí manželstva bolo oslobodené od správnych poplatkov.