Zoltán A. spája jedovaté huby so smrťou novinárky

Informácie majú pochádzať z uznesenia o obvinení Mariana Kočnera z vraždy novinára a jeho snúbenice. „V lete 2016 ho (Andruskóa, pozn. red.) poprosila Alena, aby ju zobral do lesa, kde zbierali muchotrávky zelené. Následne na konci roka 2016 bola podľa jeho vedomostí otrávená jedna novinárka, pani Kočkovičová,“ cituje televízia JOJ z uznesenia o obvinení Mariana Kočnera.

Reportérka krimispráv si počas lyžovačky v posledný deň roku 2016 všimla, že sa jej na tele objavili modriny. Keď jej neskôr začala tŕpnuť ruka a dostavili sa nevoľnosti, išla na pohotovosť v Brezne. Zistili jej krvácanie do mozgu a previezli ju do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde zomrela. Lekári diagnostikovali akútnu leukémiu, pitva vykonaná nebola.

Banskobystrická nemocnica sa k informáciám o možnej otrave vyjadrovať nechce s odvolaním na ochranu informácií zo zdravotnej dokumentácie. „V prípade, že nás oslovia orgány činné v trestnom konaní, poskytneme im v rámci našich zákonných možností a povinností adekvátnu súčinnosť,“ ubezpečila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

Polícia mlčí a keďže ide o informácie z výpovede v prípade zavraždeného novinára a jeho snúbenice, odkázala nás na Úrad špeciálnej prokuratúry. Ani tam nepovedali viac. „Vec je v štádiu šetrenia, preto vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme vyjadrovať k prebiehajúcim úkonom, aby sme nezmarili a nesťažili vyšetrovanie,“ reagovala hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tvrdí, že pitva nebola nutná. „Prehliadku mŕtveho tela vykonal súdny lekár na súdnolekárskom a patologickoana­tomickom pracovisku úradu v Banskej Bystrici 2. januára 2017. Vzhľadom na klinicky diagnostikovanú základnú chorobu, ako aj bezprostrednú príčinu smrti, prehliadajúci lekár vyhodnotil toto úmrtie ako úmrtie z chorobných príčin, ktoré nezakladá dôvod nariadiť pitvu,“ uviedla hovorkyňa úradu Radka Muchová.

Za pravdu lekárom dáva docent Ladislav Štibrányi z oddelenia anorganickej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Akútna leukémia sa príznakmi nepodobá otrave muchotrávkou zelenou. Jedy tejto huby sú dobre známe. Má známe prejavy ako slinenie, slzenie, vracanie, hnačky, ale nespôsobuje krvácanie do mozgu. Na otravu stačí málo, ale prejaví sa až o niekoľko hodín či dní,“ vysvetlil chemik.

Novinárka bola spopolnená, takže exhumácia nie je možná. Po spopolnení sa drvivá väčšina jedov nedá identifikovať. „V takýchto peciach býva až do 1 000 stupňov Celzia. Nie je šanca, aby tam ostali akékoľvek stopy po jedoch, keďže ostatky sa spálením premenia na kysličník uhličitý a vodu. Ak nebol človek otrávený ťažkými kovmi, ktoré sú neprchavé, alebo rádioaktívnym materiálom, tak všetky stopy zmiznú,“ objasnil Štibrányi.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný upozorňuje, že táto zmienka Zoltána A. je príliš chabá a nie je zatiaľ ničím podložená. „Chýba tam zásadná informácia, ktorá by spojila zbieranie muchotrávok a ďalší vývoj smerujúci k novinárke. Iné by to bolo, keby to doplnil o informácie o doprave húb a následnej otrave. V tejto chvíli je to len jeho ničím nepodložená špekulácia," mieni Žitný. Podľa neho to však neznamená, že by to spochybňovalo všetky ostatné časti Zoltánovej výpovede, ktoré sa dajú podložiť dôkazmi. "Nevieme, aké otázky mu boli kladené alebo či to povedal spontánne. Preto sa bez kontextu tejto výpovede z toho nedá usudzovať viac ani smerom k intenzite jeho spolupráce s políciou či súčasnému vzťahu k spoluobvinenej Alene,“ doplnil Žitný.

Spomedzi všetkých obvinených s políciou pri objasňovaní zločinu najviac spolupracuje práve Zoltán A. Ako prvý prehovoril o tom, že vraždu Kuciaka si mal u Aleny Zs. objednať práve Kočner.

Kočnera najnovšie polícia obvinila aj za nedovolené ozbrojovanie. Podľa vyšetrovateľa držal doma nelegálne 60 nábojov, polícia ich našla v jeho dome v Bratislave pri vlaňajšej razii. Podnikateľ je vo väzbe od 28. júna minulého roka pre kauzu falšovania televíznych zmeniek za takmer 70 miliónov eur.

TV Pravda: Ľudia sa vo štvrtok 21. februára zhromaždili na Námestí SNP v Bratislave, aby si pripomenuli rok od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Video ukazuje situáciu krátko pred 17.00 hod. (vysielané 21.2.2019)