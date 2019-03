Brexit páli už aj Slovensko

Pre prípad tvrdého brexitu, pri ktorom sa ako dátum skloňuje zatiaľ 12. apríl, má byť pozmenených 19 zákonov. „Prioritou Slovenska je, aby v prípade tvrdého brexitu bola zaistená právna istota pre britských občanov nachádzajúcich sa u nás, ako aj pre slovenských občanov nachádzajúcich sa v rozhodnom období v Spojenom kráľovstve,“ uviedol k lex brexit premiér Peter Pellegrini (Smer).

Opatrenia by tak mali nadobudnúť účinnosť ku dňu odchodu krajiny z EÚ a uplatňovať by sa mali do roku 2020. "Na základe dohody s Veľkou Britániou by sme chceli, aby aj v prípade brexitu bez dohody ostali všetkým občanom Slovenska zachované práva, aké využívali dodnes,“ dodal štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička. O zákone rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní, prešiel druhým čítaním a rokovanie o ňom by malo pokračovať budúcu stredu.

Napriek tomu, že brexit je ,predo dvermi', mnoho podnikateľov stále nevie bližšie detaily, ako budú fungovať obchodné styky po brexite. Miriam Špániková, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení

Návrh dočasne upravuje práva a povinnosti Slovákov v čase brexitu, týka sa sociálnej a vzdelávacej oblasti. Myslí najmä na mladých, ktorí študujú v zahraničí. Podľa neho Slovensko bude aj po odchode Veľkej Británie uznávať vzdelanie v odboroch veterinárne lekárstvo, zdravotný pracovník, lekár, zubár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka, ktoré absolvent nadobudol v Spojenom kráľovstve. V krajine žije či študuje zhruba 100-tisíc Slovákov.

Podľa poslanca Martina Klusa (SaS) by sa uznávanie diplomov malo týkať všetkých odborov. „Doklad o vzdelaní, ktorý bol získaný v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom v Spojenom kráľovstve, by sa mal považovať za doklad získaný v uznanej vzdelávacej inštitúcii so sídlom na území členského štátu,“ dodal poslanec a podal preto pozmeňujúci návrh.

Lex brexit tiež zabezpečuje akceptovanie vodičského preukazu, ak ho Slováci získali v Spojenom kráľovstve. „Pre občanov by sa nemalo zmeniť nič zásadné. Mali by ďalej študovať, pracovať, v prípade nevyhnutnosti požiadať o zdravotnícku starostlivosť. Mali by na vstup a výstup z Británie využívať občianske preukazy a možnosť používať vodičské preukazy EÚ,“ doplnil Ružička. Štát tiež ručí, že dostupnosť britských liekov na Slovensku, ak k nim neexistuje žiadna náhrada, zostane zachovaná.

„Tým, že sa zmení držiteľ registrácie alebo výrobca, aby nezostal vo Veľkej Británii, ktorá sa pravdepodobne bude považovať za tretiu krajinu," spresnila Alica Štrbavá z tlačového odboru Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ako plánujú zachovať prístup našich pacientov k liekom z Veľkej Británie. Držiteľ registrácie alebo výrobca teda musí sídliť v krajine, ktorá je členom Európskej únie. „K týmto registračným zmenám už došlo, vybavuje to Štátny ústav pre kontrolu liečiv, pokiaľ ide o lieky registrované na Slovensku. Takéto registračné zmeny sa tu dejú už asi dva roky. Ide skôr o administratívne zmeny,“ zhodnotila Štrbavá.

V neistote naďalej zostávajú podnikatelia. „Napriek tomu, že brexit je „predo dvermi“, mnoho podnikateľov stále nevie bližšie detaily, ako budú fungovať obchodné styky po brexite,“ pripomenula Miriam Špániková, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Dodala, že väčšie firmy sa aj z dôvodu väčších personálnych kapacít pripravujú po svojej linke. „Menšie firmy by však uvítali väčšiu informovanosť s praktickými informáciami,“ spresnila hovorkyňa. Na rokovaniach s ministerstvom zahraničných vecí preto navrhli zriadenie infolinky pre podnikateľov aj širšiu verejnosť.

Nová legislatíva upravuje práva britských občanov na slovenskom území. Sociálne dávky, ktoré u nás poberajú, im zostanú zachované aj po brexite. Týka sa to napríklad prídavku na dieťa, rodičovského príspevku, sociálneho poistenia či príspevku na pohreb. Bez obmedzení budú u nás môcť pracovať 90 dní. „Po uplynutí lehoty sa na zamestnávanie občana Spojeného kráľovstva a jeho rodinného príslušníka bude vzťahovať zákon o službách zamestnanosti a bude sa vnímať ako štátny príslušník tretej krajiny,“ spresnil návrh zákona. Cudzinec tak bude musieť požiadať o povolenie na zamestnanie či o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, o tzv. modrú kartu.

Všetky opatrenia týkajúce sa cudzincov u nás však budú platiť len v prípade, že Briti ponechajú pôvodný stav a brexit sa našich občanov na ostrovoch nedotkne.

Spojené kráľovstvo malo pôvodne opustiť spoločenstvo do konca marca. Lídri únie sa však minulý týždeň na summite dohodli, že Londýnu ponúknu odloženie odchodu z EÚ do 22. mája, pokiaľ britský parlament do konca tohto týždňa schváli dohodu, ktorú premiérka Theresa Mayová vyrokovala s Bruselom. Pokiaľ sa tak nestane, brexit by mal byť 12. apríla

Opatrenia týkajúce sa Slovákov Slovenskí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú ľudí zo Spojeného kráľovstva, si budú musieť plniť v sociálnom poistení rovnaké povinnosti ako pred vystúpením krajiny z EÚ.

Odborné vzdelanie, ktoré slovenskí študenti veterinárneho lekárstva získajú v Spojenom kráľovstve až po brexite, bude naša krajina uznávať.

Rovnako to bude pri uznávaní odbornej kvalifikácie, ktorú získal slovenský zdravotný pracovník, lekár, zubár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka na území Spojeného kráľovstva.

Ak získali Slováci vodičský preukaz v Spojenom kráľovstve, naša krajina ho bude akceptovať.

Všetky opatrenia týkajúce sa cudzincov u nás budú platiť len v prípade, že Spojené kráľovstvo tiež ponechá pôvodný stav a brexit sa našich občanov v zahraničí nedotkne.

Pre obyvateľov zostane na Slovensku zachovaná dostupnosť liekov britských výrobcov a držiteľov licencie, ktoré sú registrované u nás a neexistuje za ne žiadna náhrada. Zdroj: Vládny návrh zákona Lex brexit, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť v deň, keď Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody.

Opatrenia týkajúce sa občanov Spojeného kráľovstva u nás Prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, sociálne poistenie, príspevok na pohreb či peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia by v prípade občana Spojeného kráľovstva u nás mali zostať zachované v rovnakej výške aj po vystúpení krajiny z EÚ.

Prístup na trh práce cudzinca nebude na 90 dní obmedzovaný. Po ich uplynutí bude u nás potrebovať povolenie na zamestnanie či prechodný pobyt.

Cudzinci zo Spojeného kráľovstva budú môcť u nás naďalej požiadať po piatich rokoch oprávneného a nepretržitého pobytu o dlhodobý pobyt.

Rovnako tí, ktorí doručia advokátskej komore žiadosť o zápis do zoznamu advokátov alebo euroadvokátov pred brexitom, budú oprávnení poskytovať právne služby na území Slovenska aj po vystúpení krajiny z EÚ.

Aj po vystúpení Británie z EÚ bude Slovensko uznávať vodičský preukaz profesionálnych vodičov, ktorí oprávnenie získali v Spojenom kráľovstve. Zdroj: Vládny návrh zákona Lex brexit, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť v deň, keď Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody.

TV Pravda: „Ani prípadný odchod bez dohody pravdepodobne nebude znamenať tvrdú obchodnú vojnu medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou,“ povedala členka predstavenstva zodpovedná za oblasť riadenia rizík v Poštovej Banke Zuzana Žemlová. (vysielané 15.3.2019)