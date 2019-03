Ak sa potvrdia na D4/R7 neprijateľné materiály, stavebník ich má nahradiť

Uviedlo to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR s tým, že je rozhodnuté v tejto veci postupovať nekompromisne a ak zlyhal dozor, vyvodí vážne dôsledky.

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) povedal, že si počká na výsledok vyšetrovania polície a následne z toho vyvodí dôsledky. „Ak nezávislý dozor toto zanedbal, tak vyvodím veľmi dôrazné dôsledky. Ide o Žitný ostrov. Ja som zo Žitného ostrova a o to viac mi záleží na tom, čo budú moji vnuci piť. Nie je nám jedno, čo sa vyváža pod diaľnice,“ vyhlásil. Štvrtková policajná akcia by podľa jeho slov nemala znamenať odklad pre celú stavbu D4 a R7, teraz to však nevie prejudikovať. „Na celej trase sa stavia. Ide o jeden úsek, ale bol by som rád, keby sa prekontroloval celý úsek,“ podotkol šéf rezortu dopravy.

Ministerstvo uviedlo, že oceňuje prácu polície, prokuratúry aj organizácií spadajúcich pod rezort životného prostredia, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním environmentálnych zákonov. „Rezort dopravy vždy podporoval aktivity, ktoré mali potvrdiť alebo vyvrátiť ohrozenie životného prostredia, a minister dopravy sa osobne zúčastnil na viacerých kontrolných dňoch zameraných na túto oblasť pri výstavbe D4 a R7,“ spresnil rezort.

V rámci tohto projektu si ministerstvo dopravy najalo rakúsku firmu FCP, ktorá mala dohliadať na dodržiavanie všetkých pravidiel. „Viackrát sme od tejto spoločnosti dostali stanovisko, že je všetko v poriadku. Dnes existuje odôvodnené podozrenie, že nezávislý dozor si neplní svoju základnú povinnosť a nekontroluje výstavbu tak, ako má, a dozor ministerstvo zavádzal. Aj preto rezort dopravy odobral vlastné kontrolné vzorky pôdy na kritických úsekoch, ktoré teraz vyhodnocujeme a po skončení analýz ich zverejníme,“ vyhlásilo ministerstvo s tým, že ak dozor naozaj zlyhal, vyvodí vážne dôsledky.

Za výstavbu tohto úseku je podľa ministerstva v zmysle zmluvy plne zodpovedný koncesionár, ktorý musí postupovať v súlade s platnými predpismi. „Ak sa potvrdí použitie neprijateľných materiálov, bude ich musieť nahradiť na vlastné náklady koncesionár a štát preto nebude za práce navyše nič platiť. Rezort dopravy je rozhodnutý v tejto veci postupovať nekompromisne,“ deklaruje ministerstvo.

Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch Slovensko vyjsť aj po zohľadnení inflácie na 1,76 miliardy eur. Projekt má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

VIDEO: Stovky kubíkov betónu skončia na dne Dunaja, aby sa vytvorili pätky dvoch pilierov. Premostí sa Dunaj aj veslárska dráha. Ako bude súmostie vyzerať, ako vznikajú piliere, koľko ich bude, čo sa na moste robí a aké obmedzenia sú s tým spojené sa dozviete vo videu TV Pravda.