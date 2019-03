V koalícii sme viac-menej dohodnutí, ako voliť kandidátov na sudcov ÚS, povedal Fico

Koalícia je podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica viac-menej dohodnutá, ako by mohla voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že vychádza z atmosféry na koaličnej rade. Cieľom je podľa neho zvoliť toľko sudcov, aby bola na ÚS väčšina, čo by sa podľa Fica mohlo podariť.