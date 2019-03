Úrad pre verejné obstarávanie: UK porušila zákon pri verejnom obstarávaní

Pri stavbe Univerzitného vedeckého parku (UVP) v Bratislave za takmer 20 miliónov eur porušila Univerzita Komenského v Bratislave (UK) zákon. Skonštatoval to Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý konal na podnet Nadácie Zastavme korupciu. "Zákazku v súťaži získala firma Váhostav-SK Juraja Širokého, s ktorým mal šéf výberovej komisie a predseda Rady UVP Ján Turňa spoločnú firmu. Rektor UK Marek Števček sa pre podozrenia rozhodol Turňu odvolať z jeho súčasnej funkcie," informovala agentúru SITA riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skončil kontrolu po viac ako dvoch rokoch. „Konštatoval až šesť porušení zákona o verejnom obstarávaní, jedno zásadné mohlo mať vplyv na výsledok súťaže. Nezákonné bolo najmä nevysporiadanie sa s konfliktom záujmov Jána Turňu, ktorý o zákazke spolurozhodoval, hoci vystupoval vo firme spolu s Jurajom Širokým,“ uviedla Petková a pokračovala, že komisia rozhodujúca o ponukách stavebných firiem uchádzajúcich sa o biznis za 19,8 milióna eur priklepla zákazku Váhostavu-SK ešte vo februári 2014. “Od začiatku sme tvrdili, že firmy nesúťažili férovo a ÚVO nám dal teraz za pravdu,” konštatovala Petková.

Výsledky kontroly už dostalo aj vedenie ÚK. Nový rektor univerzity Števček sa rozhodol odvolať šéfa parku Turňu, ktorý končí v máji. Jeho nástupcu chce univerzita hľadať v medzinárodnom výberovom konaní. "Turňa predsedal aj komisii, ktorá Váhostav-SK vybrala.

So Širokým mali istý čas spoločnú firmu. Išlo o Turňovu firmu Slovgen, ktorá robí aj biomedicínsky výskum. Široký, ktorého do firmy Turňa získal ako investora, neskôr svoj podiel výhodne predal Turňovi, a to práve v čase dokončenia výstavby vedeckého parku. Slovgen sídli vo vedeckom parku," zakončila Petková z Nadácie Zastavme korupciu.