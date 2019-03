Rokovania o obrannej spolupráci s USA budú pokračovať, potvrdil Pellegrini

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR bude pokračovať v rokovaniach o obrannej spolupráci s USA na úrovni rámcovej dohody. V piatok to pre médiá potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer). Rezort obrany v súčasnosti o dohode nerokuje.

„Platí, že sa neskončia rokovania so Spojenými štátmi. Nateraz sa budú po diplomatickej stránke uskutočňovať medzi ministerstvom zahraničných vecí a Spojenými štátmi v časti všeobecnej dohody s možnosťou potvrdiť si, či vieme vyjednať zmluvu, ktorá nebude narúšať suverenitu krajiny, nebude garantovať prítomnosť vojsk USA na území Slovenska a nebude nás nútiť realizovať projekty, ktoré sami na našom území nechceme,“ povedal Pellegrini. Pokiaľ by boli úspešné, ministerstvo obrany by sa podľa jeho slov pripojilo k rokovaniam o technickej časti.

Avizoval, že pokiaľ sa nepodarí vyjednať zmluvu výhodnú pre Slovensko, tak sa rokovania utlmia. „Ale mám snahu to vyrokovať na prospech Slovenskej republiky,“ doplnil Pellegrini.

Líder OĽaNO Igor Matovič vyzval v piatok ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru), aby zverejnil rozpracované dokumenty týkajúce sa Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Tvrdenia o budovaní amerických základní a prítomnosti amerických vojsk na Slovensku považuje za nahrávanie politických bodov pre SNS.

Matovič tiež dodal, že na zmluvu sa treba pravdivo pozerať z oboch strán. „Nesmieme podpísať žiadnu zmluvu, ktorá by našu suverenitu narušila, ale hlavne nesmieme klamať ľudí, že podpisom zmluvy sem prídu automaticky americkí vojaci alebo tu budú americké základne,“ uviedol.

Podľa odborníka na oblasť obrany pre OĽaNO Jaroslava Naďa je tento typ dohody s USA štandardnou zmluvou, ktorú majú podpísané aj viaceré krajiny EÚ. „Je to rámcová dohoda, ktorá žiadnym spôsobom neobchádza ústavu SR ani iné zákony,“ vyhlásil. Dodal, že aj naďalej bude musieť súhlas s prítomnosťou amerických vojsk na Slovensku vyslovovať vláda.

Ministerstvo obrany (MO) SR opätovne potvrdilo, že sa nebude na rokovaniach o dohode zúčastňovať. „Pán Naď dlhé roky ukazuje iba svoju nekompetentnosť. Najskôr ako nezávislý analytik, teraz zrazu ako politik. Za nás platí, že minister obrany sa podľa koaličnej dohody nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o predmetnej zmluve,“ povedala v reakcii hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.

K téme obrannej dohody sa v piatok uskutočnilo na pôde rezortu diplomacie aj stretnutie s poslancami parlamentu. „Zúčastnení sa dohodli, že takéto stretnutia budú v záujme transparentnosti pokračovať aj v budúcnosti. Pravdepodobne aj za účasti MO SR, ak o ne prejaví záujem,“ ozrejmil riaditeľ tlačového odboru MZVaEZ Juraj Tomaga. Poslanec parlamentu Jaroslav Paška (SNS) pred stretnutím očakával, že dokumenty k dohode konečne uvidí. „Ak je pravda, že sú tam pasáže týkajúce sa rozmiestnenia ozbrojených síl, tak je to zásah do suverenity,“ skonštatoval s tým, že by o tom mal byť informovaný parlament.

Nedávne rozhodnutie rezortu obrany, že sa nebude ďalej zúčastňovať rokovaní o Dohode o obrannej spolupráci, prekvapilo rezort diplomacie. Kritizoval ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne ponúknuté neboli.

MO následne vysvetlilo, že financie z USA na modernizáciu vojenských letísk neodmietlo. Najprv je podľa neho potrebné dokončiť rokovania o predmetnej dohode.

Pred týždňom sa k tejto téme stretol premiér so šéfom diplomacie a ministrom obrany. Po stretnutí vyhlásil, že ak sa má rokovať s akýmkoľvek štátom, v tomto prípade so Spojenými štátmi americkými, tak len za podmienky, že bude absolútne garantovaná suverenita SR a neporušenie ústavy a zákonov SR.