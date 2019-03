Čaká nás slnečný víkend a posun hodiniek

Počas väčšiny oboch dní by malo svietiť slniečko a teplota stúpne najmä popoludní. Faško vysvetľuje, že rána budú chladné, no na najteplejších miestach by teplota mohlo vystúpiť aj k dvadsiatim stupňom, niekde dokonca aj o dva stupne viac.

V nedeľu ráno nás čaká prechod na letný čas, to znamená, že ručičky hodiniek si posunieme o hodinu dopredu. Hlavnou myšlienkou striedania času je úspora energie. Naposledy by sme si hodinky mali prestavovať v roku 2021, najskôr sa však musíme rozhodnúť, či budeme mať ako stály čas letný alebo zimný čas.

Pracovný týždeň už nebude taký slnečný, mierne sa ochladí, bude daždivo a náladu nezlepší ani studenší a silnejší severný až severovýchodný vietor.