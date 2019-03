Vadala bol vraj napojený aj na tajných

Milión eur mal minúť Antonino Vadala, predĺžená ruka talianskej mafie na Slovensku, aby dosadil na niektoré miesta svojich ľudí. "Aj keby sa zmenili politici, aj tých si kúpim," chválil sa pred svojím komplicom, ktorý bol v skutočnosti policajným agentom v utajení. Vraj mal kontakty aj so slovenskou tajnou službou.

So svojou bývalou spoločníčkou a priateľkou Máriou Troškovou si mali telefonovať aj v čase, keď sa pohybovala v blízkosti vtedajšieho premiéra Roberta Fica (Smer). Za dva roky si telefonovali vyše 450 ráz.

Verejnoprávna talianska televízia RAI v sobotu v správach odvysielala reportáž novinárky Marie Grazie Mazzola o Vadalovi, ktorý donedávna podnikal v okolí Trebišova. Podľa slovenského prekladu reportáže, ktorý publikoval denník Sme, sa Vadala chválil pred agentom v utajení s číslom 8067: „Kúpil som si colníkov, išiel za ministrom. Povedal som mu, toho chcem tam, toho tam… Stop.“

Vadala čelí obvineniam tak na Slovensku, ako aj v Taliansku. U nás ide o pokus o subvenčný podvod. V roku 2009 chcel podnikateľ z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vylákať eurodotácie vo výške takmer 120-tisíc eur. Súd v Benátkach naňho vydal medzinárodný zatykač za obchodovanie s drogami a pranie špinavých peňazí. Vlani v máji preto Slovensko vydalo Vadalu na stíhanie do Talianska.

V reportáži RAI prehovoril aj benátsky prokurátor Bruno Cherchi. Podľa neho sa Vadala vystatoval, že má špeciálne kontakty so slovenským ministerstvom vnútra. Priame kontakty mal mať aj so slovenskými colníkmi, s políciou a dokonca aj s tajnou službou.

Exsiskár Valko kontakt s Vadalom odmieta

Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Ján Valko odmieta, že bol v kontakte s talianskym podnikateľom Antoninom Vadalom. To, že mu mal posúvať informácie, považuje za absurdné. Avizoval, že podá podnet súčasnému vedeniu SIS na prešetrenie informácií, povedal pre agentúru TASR.

Novinárka Mazzola ďalej v reportáži uviedla, že v rokoch 2014 až 2015 bolo zachytených 452 telefonátov medzi Vadalom a Troškovou, jeho bývalou spoločníčkou vo firme a priateľkou. Mali sa zoznámiť v roku 2011, vlastnili spoločnú firmu so sídlom v Michalovciach.

Trošková pracovala v roku 2014 ako asistentka poslanca parlamentu Viliama Jasaňa (Smer), z ktorého sa neskôr stal tajomník Bezpečnostnej rady SR. V marci 2015 nastúpila ako hlavná štátna radkyňa v dočasnej štátnej službe do kancelárie vtedajšieho premiéra Roberta Fica (Smer). Jasaň figuroval v rovnakej firme ako Vadala. Vadala približne pred rokom pre slovenské médiá potvrdil, že pozná Jasaňa i Troškovú, odmietol však, že by so Slovenkou mal osobný vzťah.

Jasaň aj Trošková svoje posty v štátnej správe opustili vlani 28. februára, keď sa špekulovalo, že za vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej môže byť talianska vetva mafie 'ndrangheta, ktorú mal predstavovať práve Vadala. Vadala hneď od začiatku odmietal, že by bol členom mafie. Kuciak ho však spomínal v poslednom článku, ktorý po jeho zavraždení 21. februára 2018 uverejnili slovenské denníky a portály.

Vo februári tohto roku prišiel taliansky denník La Repubblica s tvrdením, že Vadala v roku 2012 telefonoval aj s vtedajším premiérom Ficom. Rozhovor sa vraj mal niesť v priateľskom duchu. Fico však rezolútne poprel, že by sa niečo také stalo. Svoje tvrdenia podporil aj vyhlásením talianskej prokuratúry a prokurátora nášho Úradu špeciálnej prokuratúry.

„Vo vzťahu k existencii priamych telefonických rozhovorov medzi Antoninom Vadalom a bývalým premiérom Robertom Ficom môžeme vyhlásiť, že v uvedenom trestnom spise sa nenachádza žiadny rozhovor z roku 2012 týkajúci sa/zahŕňajúci Antonina Vadalu,“ uviedol prokurátor Juraj Novocký, ktorý absolvoval služobnú cestu do talianskej Kalábrie. Podľa neho Taliansko v roku 2012 nevykonávalo žiadne odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky účastníckej stanice Antonina Vadalu a „preto ani nedisponuje údajným rozhovorom medzi ním a vašou osobou“, napísal Novocký v uvedenom vyhlásení Ficovi.

S Antoninom Vadalom na Slovensku podnikal aj jeho starší brat Sebastiano. Ten sa pred súdom v Trebišove zodpovedal z výtržníctva a nebezpečného vyhrážania. Sudca mu vymeral peňažný trest vo výške tritisíc eur.

Pred súdom skončil aj Diego Roda, svokor Antonina Vadalu. Spolu podnikali a tiež krátky čas čelil podozreniu, že je v spojení s talianskou mafiou a má prsty v Kuciakovej vražde. Minulý týždeň sa po prvý raz postavil pred sudcu v Humennom, obvinený je zo sprenevery a zavinenia úpadku. Roda totiž nezaplatil za traktor a zavinil tiež úpadok svojich firiem, ktoré v snahe vyhnúsť sa veriteľom prepísal na dcéry.

VIDEO: Robert Fico predstavil stanovisko prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, že v talianskom spise sa nenachádza žiaden záznam telefonického rozhovoru medzi ním a Antoninom Vadalom z roku 2012. (Vysielané 20.3.2019)