Konflikt Fico - Pellegrini by bol fatálny, mieni analytik

Politický analytik Ján Baránek si myslí, že celá táto situácia vypovedá o existencii viacerých krídiel v rámci strany, ktoré začínajú myslieť na blížiace sa parlamentné voľby. Jedno krídlo podľa neho stojí pri šéfovi Smeru Robertovi Ficovi, a druhé sa tvorí okolo Pellegriniho.

Smer v prezidentských voľbách podporoval eurokomisára Maroša Šefčoviča (nezávislý), ktorý v druhom kole uplynulú sobotu získal na svoju stranu vyše 752-tisíc hlasov. Na víťazstvo to však nestačilo. Diplomata však podporilo viac voličov ako Smer v parlamentných voľbách v roku 2016, keď stranu volilo viac ako 737-tisíc ľudí.

Smer v nedeľu dopoludnia vydal stanovisko, v ktorom gratuloval víťazke Zuzane Čaputovej a ďakoval Marošovi Šefčovičovi za výkon, ktorý predviedol v predvolebnej kampani. „Z tejto voľby, na rozdiel od opozičných parlamentných strán, vyšla strana Smer posilnená,“ uviedla strana.

Na tieto slová okamžite reagoval ešte stále pôsobiaci minister financií a budúci guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, ktorý je podpredsedom Smeru. Podľa jeho názoru o posilnení nemôže byť reč, a mali by si priznať prehru. „Ako by mohla byť najsilnejšia politická strana v krajine posilnená volebným procesom, v ktorom aby neuškodila vlastnému kandidátovi, nemohla sa k nemu ani naplno prihlásiť. Jediným posilneným je Maroš Šefčovič, ktorý v osobnej voľbe získal podporu trištvrte milióna voličov zo všetkých kútov Slovenska,“ zdôraznil Kažimír s tým, že síce so cťou, ale prehrali. „Musíme byť na seba prísni, nepostačuje porovnávať sa s málo významnou parlamentnou opozíciou,“ podčiarkol.

Ku končiacemu ministrovi sa v pondelok pridal premiér Peter Pellegrini. Podľa jeho názoru by si mal Smer otvorene vyhodnotiť, čo preň výsledok volieb v skutočnosti znamená, odštartovať by mala aj vnútrostranícka intenzívna diskusia a hľadanie príčiny, aby si udržali postavenie najsilnejšej a najúspešnejšej strany. „Vyjadrenia pána ministra financií vnímam ako pokus o otvorenie tejto vnútrostraníckej diskusie,“ skonštatoval premiér.

Pripomenul, že Smer je na politickej scéne dvadsať rokov a straníci si nemôžu myslieť, že strana môže ďalej pokračovať bez toho, aby sa nejakým spôsobom nevyvíjala v čase aj v nasledujúcich rokoch. „Ak chce byť ďalej úspešná, treba si otvorene povedať, ako ďalej, ako sa mienime prispôsobiť novej dobe, ako budeme reagovať na spoločnú situáciu, atmosféru v spoločnosti, nálady,“ doplnil.

Denník Pravda sa opýtal šéfa Smeru Roberta Fica, ako vníma kritiku svojich podpredsedov. Ten na ich slová nereagoval. „Strana Smer od svojho začiatku funguje na demokratických hodnotách a princípoch. A aj v prípade rozdielnych názorov sme vždy diskutovali a hľadali zhodu za jedným stolom, vo vnútri strany. Nepovažujem za potrebné posielať odkazy prostredníctvom médií,“ tlmočil stanovisko hovorca Smeru Ján Mažgút.

Politický analytik Ján Baránek si myslí, že v Smere určite nevznikne konflikt kvôli hodnoteniu volieb. „Ale je to o inom. Opäť sa dáva verejnosti najavo, že názory v rámci Smeru sa rôznia. Sú tam minimálne dve krídla – jedno je Ficovo, druhé sa vytvára okolo Pellegriniho,“ povedal Baránek. Podľa jeho názoru si obaja uvedomujú, že rok pred parlamentnými voľbami by mohol byť výrazný konflikt pre stranu fátalny.

„Neviem, čo urobia. Možno uzavrú do volieb "dohodu o neútočení“. Predsedom je stále Fico, a asi budú musieť nájsť zhodu na volebnom lídrovi. A tam môže prísť na rad kombinácia, ktorú sme už zažili v SDKÚ – predseda je jedna vec, volebný líder je druhá vec. Je možná takáto dohoda," odhaduje analytik. Dodal, že takáto dohoda by v prípade Pellegriniho znamenala, že sa musí do istej miery vymedziť voči Ficovi. „To už by bolo na ňom, ako. Ale úplné vymedzenie by opäť znamenalo konflikt, a ten by mohol byť, ako som už povedal, fatálny,“ uzavrel Baránek.

Nie je to po prvýkrát, čo sa prejavili rozdielne názory medzi Ficom a Pellegrinim. Premiér ostro skritizoval vlastných poslancov, keď vo februári zablokovali v parlamente voľbu ústavných sudcov. Poslanci vrátane Fica na protest proti verejnej voľbe hádzali do urny neplatné hlasovacie lístky. Pellegrini vtedy vyhlásil, že s tým, ako sa zachovali poslanci z klubu Smeru, nesúhlasí, a že sa spolupodieľali na znefunkčnení Ústavného súdu. Viacerí predstavitelia strany vtedy toto vyjadrenie interpretovali ako nedorozumenie a zásadnejší konflikt aspoň navonok nevznikol. Na druhý deň predseda vlády svoj slovník zmiernil.

Rok po Pellegriniho nástupe do funkcie premiéra jeho dôveryhodnosť u občanov rastie. Podľa víkendového prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3 je po prezidentovi Andrejovi Kiskovi druhým najdôveryhodnejším politikom, verí mu 52 percent respondentov. Naopak, Fico skončil s 20 percentami na poslednom mieste rebríčka. Prvé miesto mu patrilo v opytovaní nedôveryhodnosti – expremiérovi nedôveruje 79 percent opýtaných občanov.