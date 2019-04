Fico by sa mal podľa predstaviteľov SaS vzdať mandátu poslanca

Poslanec Národnej rady SR a šéf strany Smer Robert Fico by mal voči sebe vyvodiť zodpovednosť a urobiť presne to isté, čo Robert Kaliňák, vzdať sa mandátu poslanca Národnej rady SR a tým sa vzdať akejkoľvek ochrany pred trestným konaním. Myslia si to predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) predseda Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová, ktorých stanovisko na margo medializovaných informácií o telefonickej komunikácii Márie Troškovej s Antoninom V. poskytol hovorca strany Róbert Buček.