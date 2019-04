Hľadá sa Dobré srdce

Podľa autorky a koordinátorky projektu Anny Ghannamovej k realizácii takéhoto projektu ich viedla nutnosť morálneho ohodnotenia pomáhajúcich profesií v sociálnych službách, ktoré patria medzi najťažšie, a pritom najmenej platené. „Pracovníci v sociálnych službách sú tu pre nás, keď nám alebo našim blízkym nie je práve najlepšie, keď sme v sociálnej alebo zdravotnej tiesni, keď potrebujeme pomoc. Ale dnes ich je stále menej. Časť odišla do cudziny a časť do iných povolaní.

Tým, čo zostali napriek nízkym mzdám a odovzdávajú prijímateľom služieb okrem profesionálneho postoja aj dobré srdce, treba verejne poďakovať,“ uviedla Ghannamová.

Podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Božena Bušová verí, že ocenení pracovníci budú inšpiráciou a motiváciou pre mladých ľudí, aby prišli do týchto profesií, lebo veľká časť najmä opatrovateliek a sestier sa blíži k dôchodkovému ve­ku.

„Privítali sme iniciatívu asociácie, pretože si myslíme, že toto je oblasť, v ktorej sa bez oddanosti pracovať nedá,“ vraví štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. „Vnímame, že na sociálne služby bude odkázaných čoraz viac ľudí. Je to oblasť, ktorá si bude vyžadovať aj stále viac investícií. Za šesť rokov sme päťnásobne zvýšili financovanie. Kým v roku 2012 išlo na sociálne služby 30 miliónov eur, tento rok to bude 150 miliónov. Je len málo oblastí, v ktorých kvalita práce závisí od človeka, a preto je dôležité, aby sme, okrem peňazí, vyzdvihli aj celospoločenskú podporu týmto ľudom,“ dodal Ondruš.

Jeho slová doplnil aj Jaroslav Ridoško, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva. „Ja tak nadnesene hovorím, že všetci sme dôchodcovia. Niektorí aktívni a iní čakajúci, ale všetci potrebujeme či budeme potrebovať sociálne služby. Táto práca potrebuje celého človeka, potrebuje to dobré a veľké srdce, pričom peniaze nie sú prvoradé. Teším sa na príbehy ľudí, ktoré dostaneme, aby sme mohli vybrať tie najlepšie,“ doplnil Ridoško.

Anketa má deväť kategórií. Štyri z nich sa týkajú pracovníkov v sociálnych službách: opatrovateľka, sestra v sociálnych službách, ďalší odborný pracovník v sociálnych službách a manažér. Ocenený môže byť napríklad aj dobrovoľník, tiež samotný poskytovateľ sociálnych služieb bez ohľadu na to, či je verejný, alebo neverejný. Asociácia zaradila medzi oceňované kategórie aj kategóriu novinár o sociálnych službách a filantrop pre sociálne služby. Deviatou kategóriou je Dobré srdce za výnimočný počin pre sociálne služby – kde nominanta určuje odborná porota.

Navrhnúť na ocenenie možno ľudí, ktorí v čase podania žiadosti sú zamestnancami poskytovateľa sociálnych služieb a na danej pozícií majú minimálne trojročnú prax. Jeden prihlasovateľ môže do súťaže nahlásiť len jedného navrhovaného do jednej kategórie.

A prečo je cena určená aj pre novinárov? „Možno to bude inšpiráciou pre médiá a novinárov systematickejšie sa venovať téme sociálnych služieb. Nielen vtedy, keď sa niektorý občan na nejakého poskytovateľa sociálnej služby sťažuje, ale aj vtedy ak sociálne zariadenia aplikujú do praxe nové a efektívne metódy sociálnej práce alebo príkladne robia aj to, čo nemusia – napríklad poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,“ priblížila dôvody ceny pre novinárov docentka Bušová.

Zamestnávatelia, kolegovia, ale aj prijímatelia služieb, či ich príbuzní, alebo široká verejnosť, ktorá pozná príkladu hodného pracovníka sociálnych služieb, ho môže do ankety prihlásiť do 1. mája 2019 do polnoci cez elektronickú prihlášku na www.dobre-srdce.sk alebo poštou na adresu Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Fedákova 5, 841 02 Bratislava s heslom na obálke: DOBRÉ SRDCE.

Záštitu nad Národnou cenou starostlivosti Dobré srdce prevzal predseda vlády Peter Pellegrini. Hlavným mediálnym partnerom projektu je denník Pravda, ambasádorkou je herečka Emília Vášáryová. Ako povedala, je to aj preto, že už pomaly je to aj jej problém. „Oceňujem veľmi prácu v sociálnych službách. Lebo ak niekto naozaj potrebuje pomoc, tak sú to dve skupiny: deti a odkázaní seniori. Myšlienka opatery je dnes namieste, lebo nebude u nás pomoci dosť.“

Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom galavečere 27. mája v starej tržnici v Bratislave a záznam z tohto večera odvysiela RTVS na dvojke 15. júna. Režisérom galavečera bude Nikita Slovák. Ten prezradil aj kľúčových účinkujúcich, ktorí vystúpia bez nároku na honorár. Budú to napríklad speváčky Celeste Buckingham, Sima Martausová či Misha, prekvapenie chystá aj herec Marek Majeský. Galavečer bude moderovať herec a moderátor Juraj Bača.

VIDEO: Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb hovorí o tom, prečo sa rozhodli vyhlásiť projekt Dobré srdce.