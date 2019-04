Štefunko končí ako šéf Progresívneho Slovenska

Strana bude mať 8. mája snem a Štefunko sa opätovne nebude uchádzať o funkciu predsedu.

Štefunko ako dôvod rozhodnutia označil svoj zdravotný stav. „Celý život som sa snažil obklopiť áčkovými ľuďmi a snažil som sa o to, aby rástli a mohli by lídrami. Hnutie však do volieb musí viesť človek zdravotne stopercentne fit. Mám za sebou tri operácie mozgu a doteraz riešim ich následky. Je čas posunúť štafetu ďalej. Z tohto dôvodu som sa rozhodol na sneme nekandidovať za predsedu Progresívneho Slovenska, nejde mi o ego, ale o zmenu politiky na Slovensku,“ vyjadril sa Štefunko. Z pozície podpredsedu strany sa chce venovať jej programu.

O tento post zatiaľ prejavil záujem Michal Truban. „Jediným kandidátom na funkciu podpredsedu, o ktorom viem je Michal Truban. Máme skvelý vzťah a ako sa hovorí „každý chvíľku ťahá pílku,“ dodal Štefunko na margo kandidatúry Michala Trubana.

Ten vyjadril svoju chuť pokračovať z pozície predsedu Progresívneho Slovenska v „budovaní konštruktívnej politiky postavenej na spolupráci.“ Ďalším kľúčovým cieľom je preňho podľa vlastných slov zmena vládnutia. „Chcem pracovať na tom, aby sme tu mali štát, ktorý funguje ako v 21. storočí. Aby nezáležalo na tom, či sa narodíte v Bratislave alebo Medzilaborciach, stále máte šancu na plnohodnotný a úspešný život,“ dodal na záver Truban.