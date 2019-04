Mimoriadna schôdza venovaná odvolávaniu Érseka bude vo štvrtok

Návrh odovzdali v piatok (29. 3.) v parlamente. „Dôvodom predloženia tohto návrhu na vyslovenie nedôvery sú viaceré skutočnosti, pre ktoré sme nadobudli presvedčenie, že minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpád Érsek by nemal zotrvať vo svojej funkcii, pretože ako minister je politicky zodpovedný za to, v akom stave máme v SR cestnú a železničnú infraštruktúru,“ odôvodnili podpísaní poslanci. Vyčítajú mu tiež meškanie diaľničných úsekov. Ako najzávažnejší dôvod uviedli spôsob riadenia na úseku D1 Lietavská Lúčka Višňové Dubná Skala.

Hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká v reakcii uviedla, že SaS vnáša do odborných tém politiku a takto chce na seba upozorniť. Ministra dopravy chcú podľa jej slov odvolať za to, že „sa stavba na Višňovom nezabrzdí na dlhé roky a bude pokračovať v najkratšom možnom čase, vďaka čomu zachránime peniaze z eurofondov, navyše sa postaral aj o to, aby tu znova nevznikol problém s nevyplatenými živnostníkmi a subdodávateľmi“. Dodala, že je zarážajúce, keď proti tomu protestuje strana, ktorá „je podľa vlastných slov na strane podnikateľov“.