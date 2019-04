Premiér ešte nevie o dohode na voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu

Vládne strany Smer, SNS a Most-Híd by sa mali tento týždeň zísť na rokovaní koaličnej rady a prediskutovať na nej aj otázku voľby kandidátov na ústavných sudcov. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini (Smer).

Nateraz nevie, či je koalícia už dohodnutá na voľbe. Na koaličnej rade by pravdepodobne mali hovoriť o tom, ako sa k voľbe postaviť a „či sa nájde prienik na nejakých menách.“

Voľbu kandidátov na ústavných sudcov majú poslanci na programe 3. apríla podvečer, diskusia k nej sa má začať v ten istý deň ráno. Pri prvom hlasovaní nikoho nezvolili a tak sú aktuálne na ústavnom súde iba štyria sudcovia z 13. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, z ktorých má prezident SR vybrať deväť nových ústavných sudcov.

Koalícia minulý týždeň hovorila, že sa blíži k dohode na voľbe, ešte má rokovať. Dohoda by mala spočívať vo zvolení šiestich kandidátov, z ktorých má prezident vybrať troch, tak by bolo na ústavnom súde sedem sudcov a už by nebol paralyzovaný.

Prezident SR Andrej Kiska ale nechápe, prečo by nemal dostať od parlamentu plný počet kandidátov, teda 18, čo by mu umožnilo vymenovať všetkých deviatich chýbajúcich sudcov. Kiska si myslí, že vo voľbe je dostatok kvalitných kandidátov na to, aby z nich poslanci vybrali 18 a nie iba šesť. Hlava štátu vyzýva koalíciu na zodpovednosť.

Aktivisti chcú verejnú voľbu

Aktivisti žiadajú poslancov Národnej rady SR, aby zachovali verejnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov tak, ako ju predpokladá zákon. Tajná voľba podľa nich vytvára priestor na nebezpečné a nelegitímne politické obchody.

„Žiadame ich, aby verejnou voľbou odstránili existujúce vážne pochybnosti o zámere politikov vybrať do týchto pozícií naozaj erudovaných, morálne a odborne najlepších kandidátov, ktorí sa vo svojej funkcii dokážu postaviť aj proti politickej presile, ak si to interpretácia ústavy a jej princípov vyžiadajú,“ uviedli aktivisti a dodali, že politické dohody by mali byť priehľadné a čitateľné, aby poslanci boli schopní ich pred občanmi vyargumentovať.

Obracajú sa najmä na SNS a Most-Híd, ktorí pred prvým kolom podporili verejnú voľbu a vyslali tak podľa nich občanom signál, že si vážia ich dôveru. „Považujeme za dôležité, aby s ňou nehazardovali náhlymi zmenami postojov a zachovali sa principiálne a aby tak odstránili pochybnosti, že vytvoria neprehľadné prostredie na utajené nelegitímne dohody s extrémistami Kotlebovej ĽSNS,“ doplnili. Otvorený list aktivistov podporili aj bývalí ústavní sudcovia Lajos Mészáros a Ján Klučka, ako aj člen Súdnej rady SR Jozef Vozár.

TV Pravda: Prvú voľbu zmarila koalícia. strany, ktorý sa spolupodieľal na nefunkčnosti Ústavného súdu. Peter Pellegrini sa obul do Smeru. "Nesúhlasím s tým, ako sa zachoval klub našej strany, ktorý sa spolupodieľal na nefunkčnosti Ústavného súdu. (vysielané 15.2.2019)