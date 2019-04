Prieskum AKO: Prvý Smer, druhá koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU

Na prvom mieste sa umiestnila strana Smer so ziskom 19,7 percenta hlasov, druhá skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia so ziskom 14,4 percenta. Tretia je SaS so ziskom 12,9 percenta hlasov.

Štvrtú priečku obsadila ĽSNS so ziskom 11,5%. Nasleduje Sme rodina so ziskom 10,7 percenta, OĽaNO by získalo 8,6%, SNS 7,6%, KDH 6,9% a Most-Híd 5,0%.

Z toho vyplýva, že Smer by získal v parlamente 30 kresiel, PS a Spolu 22, SaS 20, ĽSNS 18, Sme rodina 16, OĽaNO 13, SNS by mala zastúpenie 12 poslancov, KDH 11 a Most-Híd 8.

Agentúra AKO urobila prvý prieskum volebných preferencií po prezidentských voľbách v dňoch 1. a 2. apríla formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo tisíc respondentov. Otázka znela: „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí.“

Až 7,7 % respondentov deklarovalo, že by určite nešli voliť, 11,5 % nevedelo koho by teraz volili a 3,1 % odmietlo prezradiť koho by volili.