Paralýza Ústavného súdu sa možno skončí

Ústavný súd je už od polovice februára paralyzovaný, funguje iba so štyrmi sudcami, hoci by ich malo byť trinásť. Nádej na jeho sfunkčnenie dáva stredajšie hlasovanie poslancov. Tí by si mali neskoro poobede vybrať 18 kandidátov z 29 prihlásených uchádzačov. Či sa to podarí, je neisté. „V poslaneckom klube dohoda je, v koalícii zatiaľ nie. S našimi partnermi nás čakajú ďalšie rokovania,“ spresnila Klára Debnár, hovorkyňa strany Most-Híd. Tomu, že by sa podarilo zvoliť všetkých kandidátov, neverí. Predpokladá skôr, že poslanci sa zhodnú na šiestich menách. „Sme realisti, uvedomujeme si, že za aktuálneho rozloženia síl v parlamente to nie je možné dosiahnuť. Budeme sa snažiť viesť rokovania tak, aby parlament mohol prezidentovi ponúknuť čo najväčší možný počet zvolených mien,“ zdôraznila Debnár. Uchádzač musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však tridsaťdeväť. Strana je zároveň pripravená voliť oboma spôsobmi, tajne aj verejne. „Nepreferujeme ani jedno, prikloníme sa k tomu spôsobu, ktorý otvorí cestu úspešnej voľby. Naším cieľom je sfunkčnenie súdu,“ vysvetlila Debnár.

Smer trvá na tajnej voľbe kandidátov na ústavných sudcov. „Vo vládnej koalícii je dohoda na tom, aby poslanci „ponúkli“ prezidentovi prvú skupinu kandidátov,“ naznačil predseda strany Robert Fico. Strana tak zrejme zahlasuje len za šiestich kandidátov, z ktorých by si prezident vybral polovicu. Zvolenie minimálneho počtu kandidátov pripustil aj šéf národniarov Andrej Danko. Problém mu nerobí tajná ani verejná voľba. „Som pripravený aj na koaličnú dohodu, ktorá keď bude odzrkadľovať tajný výber a bude s tým stotožnená aj spoločnosť, tak pristúpime k tomu,“ dodal Danko.

Úlohou Národnej rady je zvoliť osemnástich kandidátov. Z nich prezident vymenuje polovicu. Noví sudcovia sa svojej funkcie ujmú na 12 rokov.

VIDEO: Peter Pellegrini sa obul do Smeru. "Nesúhlasím s tým, ako sa zachoval klub našej strany, ktorý sa spolupodieľal na nefunkčnosti Ústavného súdu. (vysielané 15. februára)

VIDEO: Smer tvrdí, že za nezvolenie kandidátov na ústavných sudcov môže aj prezident Andrej Kiska, ktorý podľa poslanca Miroslava Číža nepovedal, ako bude pri výbere sudcov postupovať. Líder Mostu – Híd Béla Bugár zase obviňuje Smer. Predseda SNS Andrej Danko sa vyjadril, že chaos okolo voľby ústavných sudcov nie je nič nové a podobná situácia bola aj v minulosti. Poslankyňa Veronika Remišová z OĽaNO obviňuje celú koalíciu. (vysielané 15. februára)