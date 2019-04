Pellegrini k ústavným sudcom: Budeme hľadať zhodu, aby sme boli úspešnejší

Koaličná rada by sa mala zísť v parlamente v stredu cez obed. Pred rokovaním vlády SR to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer) s tým, že sa budú snažiť dohodnúť na postupe a menách vhodných kandidátov pri voľbe ústavných sudcov.

„Budeme hľadať nejakú zhodu, aby sme boli tentoraz úspešnejší ako naposledy,“ povedal Pellegrini. Rokovanie Koaličnej rady potvrdil aj minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

„Za stranu Most-Híd máme jednoznačný názor. Sme za to, aby sme zvolili minimálne toľko kandidátov, aby prezident mohol zvoliť toľko sudcov, aby bol Ústavný súd SR funkčný. To je náš cieľ,“ povedal šéf envirorezortu s tým, že minimum, čo budú požadovať, je zvolenie šiestich kandidátov. „Už nechceme žiadne obštrukcie. Keď budeme cítiť nejaké machinácie v pozadí, budeme preferovať verejnú voľbu,“ uviedol Sólymos.

Žitňanská: Voľba ústavných sudcov musí byť najdôležitejšia téma zo všetkých

Voľba ústavných sudcov musí byť pre všetkých poslancov Národnej rady (NR) SR absolútne najdôležitejšia téma zo všetkých. Uviedla to v rámci rozpravy v parlamente bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá pripomenula minulotýždňovú dohodu vládnej koalície so stranou Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

„Videli sme na vlastné oči, že vládne strany sú ochotné rokovať so stranou Mariána Kotlebu. To je jednoducho neakceptovateľné,“ pripomenula exministerka. Žitňanská tiež vo svojom vystúpení pripomenula dôležitosť Ústavného súdu SR, ktorý má byť garantom demokracie na Slovensku. O talár na košickom súde sa uchádza dovedna 29 uchádzačov, ktorí absolvovali verejné vypočutie a odobril ich všetkých Ústavnoprávny výbor NR SR. Hlasovanie je na programe dnes o 17:00.

„Je absolútne zvrátené uvažovať politickou vypočítavosťou, zvoliť šiestich nových sudcov a myslieť si, že Ústavný súd SR bude funkčný. No nebude, pretože je zásadný rozdiel, či má plénum súdu sedem ľudí, alebo trinásť ľudí. Pri minimálnom počte siedmich sudcov stačí, aby mal jeden z nich iný názor, alebo ochorel,“ priblížila Žitňanská. Podľa exministerky nebude na Slovensku právny štát, kým nebude voľba sudcov politickou témou číslo jeden. „Nebude na Slovensku právny štát, keď táto snemovňa bude plná iba vtedy, keď bude kandidovať Robert Fico (Smer). Musím, žiaľ, konštatovať, že zatiaľ čo pri prvej voľbe to bola politická téma číslo jeden, teraz to tak nie je,“ povedala. Žitňanská pripomenula prelomové rozhodnutie Ústavného súdu SR z konca januára tohto roka, keď súd vyhlásil ústavný zákon za protiústavný, čím sa postavil v právomociach nad NR SR SR.

Dostál: Našou povinnosťou je čo najskôr obsadiť chýbajúce miesta

Našou povinnosťou je čo najskôr obsadiť chýbajúce miesta na Ústavnom súde SR. V rozprave k voľbe kandidátov na ústavných sudcov to uviedol poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Ondrej Dostál. „Na ústavnom súde ich chýba deväť. Preto by sme mali zvoliť 18 kandidátov a ponúknuť tak prezidentovi dvojnásobný počet na výber,“ dodal.

V úvode svojho vystúpenia sa spýtal, prečo sa bude o sudcoch hlasovať až dnes, keď sa schôdza parlamentu začala už minulý utorok. Podľa neho je za tým politika a taktizovanie. „Boli prezidentské voľby a vládna koalícia zrejme chcela hlasovať až potom, ako budú známe výsledky volieb. Ešte asi žila možnosť, že by zvíťazil Maroš Šefčovič,“ vysvetlil a dodal, že to by otvorilo predsedovi strany Smer Robertovi Fico dvere na Ústavný súd SR.

Poslanci NR SR budú dnes opakovane vyberať nových ústavných sudcov spomedzi 29 kandidátov. Zákonodarcov čaká hlasovanie o 17:00, pričom podľa dostupných informácií nebola doteraz zhoda na žiadnom mene. Kým väčšina koaličných poslancov hovorí o tajnej voľbe, ktorá má zaručiť úspech na druhý pokus, niektorí odborníci na ústavné právo, ako aj občianski aktivisti z rôznych sfér žiadajú verejnú voľbu. Rovnakú alternatívu podporuje tiež viacero opozičných strán.

Pri prvom hlasovaní poslanci nikoho nezvolili, a tak sú aktuálne na Ústavnom súde SR iba štyria sudcovia z 13. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, z ktorých má prezident SR vybrať deviatich nových ústavných sudcov.

Koalícia minulý týždeň hovorila, že sa blíži k dohode. Tá by mala spočívať vo zvolení šiestich kandidátov, z ktorých má prezident vybrať troch, tak by bolo na ústavnom súde sedem sudcov a už by nebol paralyzovaný. Prezident SR Andrej Kiska ale nechápe, prečo by nemal dostať od parlamentu plný počet kandidátov, teda 18, čo by mu umožnilo vymenovať všetkých deviatich chýbajúcich sudcov. Kiska si myslí, že vo voľbe je dostatok kvalitných kandidátov na to, aby z nich poslanci vybrali 18 a nie iba šesť. Hlava štátu vyzýva koalíciu na zodpovednosť.