Anketa: Má strana Andreja Kisku šancu na úspech?

Erik Tomáš, Smer Vznik strany Andreja Kisku znamená problém predovšetkým pre pravicovú časť politického spektra. Dá sa očakávať veľký vzájomný súboj o voliča. Od toho, ako ho nová strana zvládne, bude závisieť aj sila jej mandátu. Potenciál dostať sa do parlamentu však určite má.

Richard Sulík, SaS

To vám neviem povedať, je to síce taký veľký ošiaľ kvôli novým stranám, ale to časom prejde. Dôležité je, aký bude mať strana program, akých bude mať ľudí. Zatiaľ nevieme v podstate nič o tej strane, takže si neviem nijako rozumne odpovedať.

Tibor Bastrnák, Most-Híd Je to neštandardné, keď zakladá svoju stranu v čase, keď je ešte prezidentom. Ale počkajme, keď založí stranu, a potom uvidíme. Myslím si, že je úplne zbytočné teraz špekulovať o tom, čo bude o pár mesiacov.

Igor Matovič, OĽaNO

Určite šancu uspieť má, ale uvidíme. Zatiaľ je to tak trochu Columbova žena, zatiaľ ide iba o jedno ohlásenie, že tá strana vznikne. Bolo ohlásené, že pôjde do toho Iveta Radičová, na druhý deň to dementovala, bolo ohlásené, že do toho pôjde Lucia Žitňanská, tá to takisto dementovala, takže uvidím, čo z toho nakoniec bude. Budem sa vedieť vyjadriť, až keď budem vidieť, čo presne je upečené.

Jaroslav Paška, SNS Nechcem špekulovať. Pán Kiska oznámil, že chce založiť politickú stranu, ale nespresnil jednak program a ani informácie o tom, s akými politikmi chce v rámci tejto politickej strany spolupracovať. Nazdávam sa, že pre rozhodovanie občanov, prípadne potenciálnych voličov, bude nesmierne dôležitá charakteristika tejto strany a dôveryhodná prezentácia a obsadenie ľuďmi, ktorí budú tento program zásadne presadzovať. Máme ešte pomerne veľa času na to, aby sme hodnotili potenciálne možnosti tejto strany zapísať sa medzi subjekty, ktoré budú reálne ovplyvňovať politickú scénu na Slovensku.

Boris Kollár, Sme rodina

Myslím si, že má šancu dostať sa do parlamentu.