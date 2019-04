Motiváciou Kisku je post ministra vnútra, nevylučuje Ondruš. Podľa Matoviča Kiska ohrozuje Sulíka

„Na jednej strane som rád, keď niekto rozumný pridá ruku k dielu, ale nové liberálne strany tu rastú ako huby po daždi,“ povedal Igor Matovič. Podľa jeho názoru pôjde o ďalšiu liberálnu stranu a problém bude mať najmä SaS Richarda Sulíka. Ondruš si myslí, že nové subjekty pozíciu strany Smer neohrozujú. Podľa jeho slov nie je dôležité, ako sa strana definuje sama, ale ako je vnímaná v rámci programu alebo konkrétnych rozhodnutí. „Andrej Kiska nie je nepopísaný papier. Je päť rokov v politike, je pravicový liberálny politik a nepochybne aj tá strana bude taká,“ povedal Ondruš.

Uviedol, že keby to nebola taká vážna téma, bolo by to zábavné. „Kiska ukázal, ako si predstavuje prácu politika – tri dni do týždňa a piatky celkom vypustil. Asi najlenivejší slovenský politik sa rozhodol ísť do politiky. Je niečo iné byť prezidentom a lídrom politickej strany,“ dodal a pripomenul aj Kiskove lety do Popradu za peniaze daňových poplatníkov. Podľa Ondruša je dôležitá aj Kiskova motivácia. „Nie je vylúčené že má od Čaputovej sľúbené miesto ministra vnútra, čo pri jeho daňových a pozemkových problémoch môže byť motivácia,“ povedal Ondruš.

Matovič ku Kiskovej daňovej kauze a financovaniu jeho kampane uviedol, že dodnes nepochopil, prečo jeho tím urobil „takú hlúpu chybu, lebo banálna nebola. Nezvládol vysvetlenie a chcem od neho počuť hodnoverné vysvetlenie,“ doplnil Matovič s tým, že by tak mal urobiť pred tým, ako vstúpi do straníckeho života.

Matovič tiež uviedol, že nemá obavy z personálneho zemetrasenia v OĽaNO. Špekuluje sa, že ku Kiskovi by sa mohla pridať Veronika Remišová či Gábor Grendel. „My sme slobodný klub. Ale pevne verím, že Kiska je chlap a nebude stavať na prebehlíkoch, to už urobil Miro Beblavý. Keď to nastane, musíme sa k tomu postaviť čelom,“ dodal Matovič. Šéf OĽaNO si tiež myslí, že SaS príde o pozíciu lídra opozície.

Ondruš upozornil, že nemožno porovnávať pozíciu voliča k prezidentovi a voči politickej strane. Podľa jeho slov by bolo veľmi nebezpečné, keby sa nejaká koalícia siedmich pravicových strán zlepila len preto, aby bola proti Smeru. „Budeme voličov upozorňovať na to, že veľká koalícia bude nestabilná a môže priviesť Slovensko do katastrofy, ako sme to zažili pri Radičovej vláde,“ dodal Ondruš. Zároveň odmietol, že by najsilnejšia politická strana strácala koaličný potenciál. „Takmer rok pred voľbami sa skutočne neobávam špekulácií, ako to bude po voľbách. Smer ide vyhrať voľby. Nepochybujem, že vyhrá a potom začneme zostavovať vládu a uvidíme, aký je koaličný potenciál Smeru,“ povedal Ondruš.