Danko sa nebráni verejnej voľbe kandidátov, Bugár na nej v prípade neúspechu bude trvať

Predseda Národnej rady a SNS Andrej Danko sa nebráni verejnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Povedal to novinárom s tým, že ešte bude vo štvrtok rokovať koaličná rada. Podvečer čaká poslancov opakovaná voľba.

„Nie som zástanca tajných vecí a povedal som, že nemám najmenší problém ukázať jasne a verejne, koho sme volili,“ povedal Danko. V stredajšej tajnej voľbe poslanci zvolili šiestich kandidátov. Keďže nebol zvolený kompletný počet 18 kandidátov, voľba sa vo štvrtok zopakuje.

Prezident Kiska v reakcii na výsledky voľby uviedol, že si poslanci opäť nesplnili svoju úlohu, keďže nezvolili 18 kandidátov. Svoje ďalšie kroky povie čoskoro. Premiér Peter Pellegrini (Smer) verí, že prezident čo najskôr sudcov vymenuje tak, aby bol Ústavný súd SR opäť funkčný.

Most-Híd: Musíme sa usilovať o zvolenie zvyšných 12-tich

Téma voľby kandidátov na ústavných sudcov nie je zvolením šiestich kandidátov uzatvorená. Treba sa usilovať o zvolenie ostatných 12 kandidátov. Na sociálnej sieti to napísala koaličná strana Most-Híd.

Zvolenie šestice kandidátov, ktorých parlament posiela prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, z ktorých má vybrať troch sudcov, označil Most-Híd za prvý krok k sfunkčneniu ústavného súdu.

Pokiaľ by prezident trojicu vymenoval, na súde by bolo spolu sedem sudcov a už by nebol paralyzovaný. V súčasnosti sú tam len štyria z 13 sudcov. Deviatim sa skončilo funkčné obdobie 16. februára.

Podľa Bugára niektorí koaliční poslanci porušili dohodu

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár potvrdil, že koalícia bola dohodnutá na zvolení ôsmich kandidátov na ústavných sudcov. Prešli šiesti. Bugár má podozrenie, že niektorí koaliční poslanci dohodu nedodržali a chceli ju blokovať. Pokiaľ sa to potvrdí, Bugár bude výlučne za verejné hlasovanie.

„Včera došlo k dohode, že ôsmi kandidáti by mali dostať pozitívne hlasy. Aj na základe toho, ako som videl čísla a že dvaja neboli zvolení, mám podozrenie, že niektorí asi boli rozhodnutí blokovať voľbu kandidátov, a to potom vyvoláva minimálne vo mne nedôveru,“ uviedol Bugár.

Ak to je tak a vo štvrtok poslanci nezvolia spomínaných dvoch kandidátov, Bugár bude trvať pri ďalšom kole voľby na verejnom hlasovaní. „Lebo to je jediná istota,“ povedal Bugár.

Erik Tomáš: Dohody sa hľadajú ťažko

Zvolenie aspoň šiestich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR je dôležité, povedal o výsledku poslanec Smeru Erik Tomáš. Ideálne by podľa neho bolo, keby sa podarilo vybrať kompletnú osemnástku. Dohody na takomto veľkom počte kandidátov sa však podľa neho hľadajú ťažko. Problém s tým nemá len koalícia, ale aj opozícia, poukázal.

„Je potrebné navoliť ďalších sudcov. Je dôležité, že bolo zvolených aspoň šesť kandidátov, z ktorých pán prezident môže vybrať troch a bude sfunkčnený Ústavný súd,“ povedal Tomáš novinárom. Odmieta, že by bolo stratégiou koalície nezvoliť úmyselne plný počet 18 kandidátov.

„Žiadna stratégia nie je. Ideálne by bolo, keby bol navolený plný počet. Ale dohody sa hľadajú ťažko, som rád, že sa našla aspoň na šiestich menách. Ani opozícia sa nevie dohodnúť na takom veľkom počte,“ uviedol.

Tomáš zopakoval, že predseda Smeru Robert Fico nebude kandidovať ani v prípadnom ďalšom kole voľby. „Možno o 12 rokov to skúsi,“ pripomenul Ficove slová poslanec.