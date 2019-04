Považujem za potrebné neustále zdôrazňovať varujúci odkaz vojny, povedal Pellegrini

Považujem za potrebné neustále zdôrazňovať varujúci odkaz vojny. A to, že zmysel protifašistického zápasu nemožno nikdy podceniť. Vyhlásil to vo štvrtok premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorý si položením venca na bratislavskom Slavíne pripomenul 74. výročie oslobodenia Bratislavy.

„V Európe znovu počuť hlasy neonacistov obhajujúcich fašizmus a popierajúcich základné ľudské práva a slobody. Musíme byť aj na Slovensku preto ostražití a uvedomovať si našu spoluzodpovednosť za mier, slobodu, demokraciu a bezpečný život občanov,“ podotkol Pellegrini.

Sedemdesiatštyri rokov je podľa premiéra život troch generácií, ktoré zásluhou padlých a pochovaných aj na Slavíne mohli žiť svoj život v miery a bez vojnových hrôz. „Mnohí si to akoby už neuvedomujú. Akoby čas nielen zmierňoval žiaľ, ale aj zahládzal v našej pamäti memento vojny. Akoby odosobňoval hrdinstvo mŕtvych aj žijúcich bojovníkov proti fašizmu,“ poznamenal Pellegrini s tým, že aj preto má význam hovoriť o vojne. Vyjadrenie úcty je podľa neho dôkazom toho, že „Slováci nezabúdajú“.

Danko: Mier nie je samozrejmosť

Mier nie je samozrejmosť. Je to vzácna hodnota, ktorú treba strážiť a ochraňovať. Povedal na Slavíne predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).

„Naša generácia žije celý život v mieri a mnohým sa táto hodnota javí ako klišé, ako samozrejmosť. Keď sa však pozrieme na súčasný svet, musíme s trpkosťou skonštatovať, že vojna je, žiaľ, vo svete bežným javom, má rôzne podoby a prebieha v rôznych priestoroch,“ skonštatoval Danko.

Myslí si, že v súčasnosti je moderné šliapať po odkaze predkov a nevážiť si samých seba. „Národ, ktorý zabúda na svoju minulosť a nepoučí sa z nej, nemá žiadnu budúcnosť,“ zhodnotil Danko.

Podľa Alexeja Leonidoviča Fedotova, veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike, pripomína každá oslava víťazstva to, akú cenu museli zaplatiť „všetky národy za snahu hitlerovského Nemecka o svetovú nadvládu“. Je preto dôležité zachovávať historickú pravdu a postúpiť ju mladej generácii. „Iba pamiatka bojovníkov za slobodu môže spoločnosti poskytnúť garanciu, že chyba a nacistický zločin sa nezopakujú. Zabudnutie spoločných obetí národov by bolo najväčšou zradou voči padlým hrdinom,“ poznamenal Fedotov.

Tajomník zväzu protifašistických bojovníkov Viliam Longauer označil Slavín za posvätné miesto. „Každoročne si pripomíname predovšetkým obete, ktoré tu vznikli po dobytí Bratislavy a prišiel, aj pre Bratislavčanov, vytúžený mier,“ povedal Longauer. Význam miesta by podľa neho mali poznať a pamätať si aj ďalšie generácie. Tie by si mali naštudovať dejiny a vytvoriť si zároveň vlastný názor na to, ako „to bolo so slobodou, okupáciou, životom a smrťou“.