VIDEO: Vallo urazil poslancov, nepozval ich na spomienku oslobodenia Bratislavy

VIDEO: Čo rozhádalo bratislavského primátora s parlamentnými poslancami? Už v stredu večer sa niektorí poslanci NR SR ohradili, že ich vedenie Bratislavy nepozvalo na oslavy 74. výročia oslobodenia hlavného mesta. Preto sa dohodli, že sa na oslave ani len neukážu, pretože nechcú robiť iba komparz.

Viacerí poslanci parlamentu sa posťažovali, že na mestskom podujatí, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nie sú vítaní. Spor naznačil ešte v stredu večer v pléne Národnej rady poslanec Smeru Ľubomír Petrák. „Vzhľadom na to, že poslanci nedostali pozvánku na zajtrajšie kladenie vencov od primátora Bratislavy, podľa môjho názoru prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, všetkých v mene Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou pozývam na kladenie vencov vo štvrtok o dvanástej na Slavín,“ oznámil Petrák. Ten v parlamente predsedá Skupine priateľstva s Ruskou federáciou, ktorej členov tvorí viac ako tretina poslancov.

Nespokojnosť vyjadril aj podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer). „Priatelia, prvýkrát v histórii poslanci Národnej rady nedostali od primátora Bratislavy pozvánku na kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Bratislavy pri pamätníku víťazov. Nedostal ju ani predseda Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou. Toto je slušnosť? Odbornosť? Alebo len blbosť?“ nekládol si servítku Glváč v statuse na sociálnej sieti.

Poslanci sa napokon zúčastnili len pietnej udalosti na Slavíne, ktorú organizovalo ruské veľvyslanectvo. Za škandalózne označil nepozvanie Vallom poslanec Smeru Ľuboš Blaha, sklamanie neskrývali ani Juraj Blanár a Dušan Jarjabek.

VIDEO: Primátor Bratislavy Matúš Vallo na oslavy oslobodenia Bratislavy pozval mestských poslancov. Dostali prednosť aj pred parlamentnými zástupcami, ktorí sa urazili. „Nabudúce ich môžem pozvať všetkých, ak sa sem pomestia,“ zavtipkoval Vallo, ktorý oslavy zorganizoval pri pamätníku neďaleko hotela Carlton.

Hovorca mesta Bratislava Peter Bubla pripomenul, že Glváč ako podpredseda parlamentu pozvánku dostal. „Na rozdiel od minulosti sme nepozývali predsedov parlamentných výborov ani predsedov politických strán, ale zoznam pozvaných sme rozšírili o poslancov mestského zastupiteľstva, starostov mestských častí a predstaviteľov samosprávy, keďže primárne ide o spomienku na oslobodenie nášho mesta,“ povedal Bubla.

Dodal, že Pomník víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa je verejný priestor a prísť môže každý, kto si chce uctiť pamiatku, a to aj bez pozvánky. To isté neskôr zopakoval aj primátor Vallo. Na brífingu pripustil, že nabudúce poslancov pozve. „Hľadáme ten najlepší spôsob, môžeme ich pozvať všetkých, snáď sa tu zmestia. Pre mňa tentokrát boli dôležitejší starostovia a naše zastupiteľstvo,“ podčiarkol primátor s tým, že chceli posilniť komunálny rozmer spomienky.

Poslanci bez pozvánky na Námestie Eugena Suchoňa neprišli. Jarjabek už vopred avizoval, že na podujatie organizované mestom neprídu, lebo tam nie sú želaní. „Nepríde ani jeden poslanec skupiny ruského priateľstva, to vám garantujem. To, že sme nedostali pozvanie od pána primátora, si neviem vysvetliť. Nikto z nás si to nevie vysvetliť,“ reagoval pre Pravdu Jarjabek. „Možno je to tá nová kultúra slušnosti tých slušných ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že sú slušní. Ale podľa môjho názoru sú to iba "slušňáci“. Tí slušní sú niekde inde," uzavrel.

Hovorca Bubla sprístupnil Pravde zoznam pozvaných hostí. Bol medzi nimi prezident Andrej Kiska, ktorý aj vystúpil s prejavom. Pozvaný bol aj predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), no neprišiel, prítomný bol len na spomienke na Slavíne. Premiér Peter Pellegrini (Smer) sa zúčastnil oboch podujatí. Ďalej boli medzi pozvanými napríklad podpredsedovia vlády aj parlamentu, ministri, predstavitelia z oblasti súdnictva, samosprávy či ombudsmanka.

Pietna spomienka organizovaná mestom sa koná každoročne, zúčastňovali sa jej aj predchádzajúci primátori Ivo Nesrovnal a Milan Ftáčnik. Rovnako tak je každý rok súčasťou tohto významného výročia aj akt kladenia vencov na Slavíne.