Prepis rozhovoru s Kočnerom je podľa Matoviča "blud"

Podľa tohto prepisu Kočner povedal Matovičovi, že „Plešatý s Mirom boli na vás pekne nasraní“. Odpoveď: „Jakože za tých 20? Myslel som si. Vy by ste to položili za 20? Ja nebudem nikomu žrať z ruky a tolko krmiva ani nemajú.“ Kočner sa ďalej pýta, koľko by bolo treba, 50? Matovič sa mal počudovať, či by toľko dali. Podnikateľ naznačuje, že by sa vedel spýtať a teda zrejme aj 50 miliónov zohnať. Politik pokračoval, že ho „Radičová totálne vytočila, jak nás obišla pri programovom vyhlásení vlády“.

Pokus o srandu?

Táto časť rozhovoru sa zrejme týka situácie z júna 2010, keď Matovič ako čerstvý poslanec Národnej rady vyhlásil, že dostal ponuku od človeka, s ktorým sa dobre pozná, aby za úplatok 20 miliónov položil novú vládu Ivety Radičovej. Matoviča sa vtedy verejne zastal aj Richard Sulík, predseda SaS, na ktorej kandidátke sa dovtedy podnikateľ dostal do parlamentu.

Tri dni po tomto vyhlásení však Matovič vyhlásil, že išlo o žart. Hoci mu kamarát peniaze ponúkol, malo ísť len o vtip. „Neberiem to ako pokus o podplácanie, ale ako pokus o srandu,“ vyhlásil vtedy Matovič.

Od politiky k Majskému

Podľa prepisu sa údajný rozhovor Matoviča s Kočnerom ďalej točil okolo vtedy aktuálnej politickej situácii, novej vláde, nezhodách medzi Radičovou a Mikulášom Dzurindom z SDKÚ. Spomínali aj Sulíka a Juraja Miškova, ktorý bol ministrom hospodárstva za SaS.

Hovorili aj o ďalšom kontroverznom podnikateľovi Jozefovi Majskom. Kočner sa chváli, že len vďaka nemu nie je Majský „v diere“, teda vo väzení. Pár slov venovali aj Pavlovi Ruskovi, „nejakom Doležajovi“, ktorého má Pavol Rusko v Trnave a Matovič ho pozná.

Ten sa ďalej posťažoval, že chcú s manželkou investovať do nehnuteľností. A nakoniec Kočner pozval politika na svoju chatu na Donovaloch. „Príďte niekedy ku nám na Donovaly, s rodinkou na víkend. Je tam slušná spoločnosť, však uvidíte,“ mal povedať Kočner. „Uvidzíme, ale ešte vám zavolám, ked móžem, néčo by ma zaujímalo ohladom toho Marhulu (Marhula je pôvodné meno Majského – pozn. red.) a tak,“ tak znela Matovičova odpoveď.

Matovič: Je to pomsta za Šufliarskeho

Matovič na sociálnej sieti nepoprel, že sa s Kočnerom rozprával. „Ide o bludy a evidentne mal niekto tvorivú chvíľku,“ napísal. A dodal: „Zverejnite nahrávku, určite ju máte, nešírte bludy. Nevážení členovia slovenskej mafie, je mi ľúto, ale mňa nezastrašíte a ja vás raz zavrem všetkých dojedného“. Podľa neho ide o pomstu za to, že zverejnil časť komunikácie medzi Kočnerom a prvým námestníkom generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. „Malý odvážny chlapec im s prakom a jednou dobre mierenou zostrelil ich kámoša Šufliarskeho a majú preveliký strach z toho, čo bude nasledovať… a tak zvolili cestu šírenia výmyslov,“ komentoval Matovič na sociálnej sieti.