Parlament sa opäť pokúsi rokovať o odvolávaní ministra dopravy Érseka

Mimoriadna 44. schôdza Národnej rady SR o návrhu časti opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy a výstavby Arpádovi Érsekovi (Most-Híd) by mala byť v piatok od rána. V pôvodnom termíne vo štvrtok sa nemohla uskutočniť, keďže ani na trikrát sa neprezentoval dostatočný počet poslancov. Opozícia a koalícia sa vzájomne obviňovali z nezodpovednosti, v dôsledku čoho nemohol parlament o odvolávaní ministra dopravy rokovať.

TV PRAVDA: Minister dopravy Árpád Érsek nerozumie tomu, prečo mu poslanci kladú za vinu za posun pri výstavbe diaľnice pri Žiline.

Opoziční poslanci považujú za najzávažnejší dôvod na vyslovenie nedôvery Érsekovi spôsob riadenia a kontroly výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – tunel Višňové – Dubná Skala. Šéf rezortu dopravy je podľa navrhovateľov zodpovedný za stav cestnej a železničnej infraštruktúry, či služieb štátneho železničného dopravcu, ako aj za pasívny prístup k zlepšeniu dopravných služieb.

Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy podpísalo tridsať poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Sme rodina, vrátane dvoch nezaradených.

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek bol vo štvrtok sklamaný a povedal, že napriek tomu príde aj v piatok. „Chcem to mať za sebou, nech to dopadne tak či tak. Očakávam od tých, ktorí ma chceli odvolať, nech sú tu, nech sa zaprezentujú. Bol som na to pripravený,“ uviedol Érsek.

Nechcel hodnotiť svoje pôsobenie na poste ministra, poznamenal však, že má čisté svedomie. Pokiaľ ide o riešenie situácie na stavbe D1 s tunelom Višňové, minister si myslí, že postupoval najlepšie ako mohol. „Nechcem, aby sme sa zaťažovali súdmi, lebo v tom prípade by sa stavba nedokončila. Teraz mám víziu, že sa stavba môže dokončiť do roku 2023,“ dodal.

VIDEO: Svetlo na konci tunela Višňové zhasína. Pozrite si zábery z takmer opusteného staveniska. (TV Pravda 1.3.2019)