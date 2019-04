Bugárovcov pred hymnou varoval ich poslanec Kresák: Uprednostnili koaličnú kolegialitu

"Ja som v klube Most - Híd upozorňoval na moje videnie zákona, ale mám pocit, že istý druh koaličnej kolegiality a nepozornosti prevládol," povedal pre TV Pravda poslanec Peter Kresák (Most - Híd). Prečo napriek tomu poslanci Most - Híd hlasovali za sporný zákon z dielne SNS? Pozrite si čo sa deje v zákulisí prípravy zákonov vo videu TV Pravda.