Bez háld odpadu v roku 2021? Slamky z papiera namiesto plastu

„Som presvedčený, že v boji proti odpadom sa Slovensko už musí vymaniť z pozície večného dobiehania európskych krajín. A dvojnásobne to platí pri plastoch. Preto som rád, že sa nám v rámci nášho regiónu darí byť lídrami zmien k lepšiemu,“ povedal minister Sólymos a pochválil sa, že toto opatrenie Slovensko zavádza pol roka pred lehotou, ktorú dal Európsky parlament všetkým členským štátom únie.

Jednorazové plasty sú najväčším nebezpečenstvom pre našu planétu. Ich životnosť je minimálna, doslova len niekoľko minút, v prírode sa však rozkladajú desiatky rokov. „Po jednom použití sa spolu s PET fľašami stávajú natrvalo súčasťou našich riek, lúk a prírody vôbec. Som si istý, že o takúto ozdobu v tejto krajine nikto nestojí," dodal Sólymos. Podľa analytikov ministerstva sa na náš trh dovezie ročne až 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, výraznú časť tvoria najmä spomínané príbory, slamky, miešadlá a podobne.

„Protiplastové opatrenie sme zapracovali do novely zákona o odpadoch. Legislatíva prešla interným pripomienkovým konaním a v najbližších dňoch vstúpi do medzirezortného pripomienkové konania. Ak bude postup taký, aký sme nastavili v rámci harmonogramu, tak novela sa dostane na vládu na jeseň tohto roku, pretože materiál predtým musí prejsť vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním, teda na úrovni Európskej únie,“ informoval Peter Šimurka, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie zeleného rezortu.

Minister pripomenul, že obchodníci majú rok a pol na to, aby našli alternatívy, ktoré sú únosné pre životné prostredie a unesie ich trh. „To znamená, že keď bude niečo také drahé, že to ľudia odmietnu, tak budú musieť hľadať niečo iné. Jedno je však isté, jednorazové plasty budeme musieť zakázať,“ zdôraznil Sólymos. Podľa neho sa týmto opatrením vytvára aj priestor pre podnikateľov na Slovensku, ktorí môžu hľadať a vyrábať alternatívne produkty.

Nadnárodné reťazce, ktoré najviac využívajú jednorazové plastové riady, sa na ich zákaz pripravujú už dlhší čas. „V minulom roku značka Starbucks vydala globálny záväzok prestať s používaním plastových slamiek do roku 2020. Rovnako usilovne pracujeme na vývoji recyklovateľnej verzie jednorazových pohárov.

Uvedomujeme si celosvetový problém spôsobený plastovým odpadom, a preto sa snažíme v našich kaviarňach aktívne predchádzať zbytočnému používaniu plastov," uviedol Filip Púchovský, PR agent spoločnosti Starbucks Slovakia, ktorá podniká v kaviarenskom sektore. Výmena jednorazových plastových pohárov za ekologickejší variant by podľa Púchovského ceny nápojov zvýšiť nemala.

VIDEO: Minister Sólymos o zálohovaní fliaš: Funguje to všade. Bude to musieť fungovať aj na Slovensku

Sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia McDonald's sa plastové riady chystá nahradiť hlavne papierovými. „Na Slovensku a v Českej republike sme sa rozhodli prispieť k obmedzeniu produkcie plastov prechodom z jednorazových plastových téglikov na papierové pri džúsoch a šejkoch. Z ďalších rozbehnutých projektov spomeniem papierové slamky, ktoré budeme testovať, či plne recyklovateľné tégliky," vyjadrila sa Zuzana Svobodová, riaditeľka PR oddelenia spoločnosti McDonald's pre Česko a Slovensko. Ani táto sieť so zvyšovaním cien neráta.

„Reštaurácie sa s tým vysporiadajú. Z tých jednorazových plastov najviac využívame slamky. Sledujeme však prirodzený trend od spotrebiteľov, že napríklad slamky do nápojov odmietajú,“ reagoval Marek Harbuľák, generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. „Nie je problém zbaviť sa plastov, problém je, aby sme ich mali čím nahradiť, a čím ich nahradíme, v tejto chvíli netuším. Závisí od výrobcov, s čím prídu," dodal Harbuľák.

Úplný zákaz sa týka jednorazových plastových tanierov, príborov, miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do uší a tiež nádob na potraviny, nápojových obalov a pohárov vyrobených z expandovaného polystyrénu.

Novinku oceňujú aktivisti. „Zákaz jednorazových plastov na Slovensku hodnotíme veľmi pozitívne a sme radi, že nasledujeme trend ďalších krajín. Nie je v poriadku, že používame jednorazové výrobky, keď na trhu máme dostupné ekologickejšie alternatívy. Netreba však zabúdať, že prvoradé je stále znižovanie našej spotreby. To je najekologickejšia cesta," povedala Ivana Kohutková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.

S nadmerným používaním plastov sa ministerstvo životného prostredia rozhodlo v posledných rokoch bojovať viacerými opatreniami. Od začiatku minulého roka majú obchodníci povinnosť spoplatniť plastové tašky ponúkané vo všetkých obchodoch. Podľa ministerských štatistík priemerný Slovák ročne spotrebuje až 466 takýchto igelitiek.

Vo februári vláda schválila aj Program predchádzania odpadu, jeho cieľom je podporiť bezobalové obchody na Slovensku.

Ministerstvo presadilo zavedenie systému zálohovania PET fliaš a plechoviek. Zákon už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a čaká ho povinné posúdenie Európskou úniou. Zálohovanie by sa tak mohlo stať realitou už od budúceho roku. Cena za PET fľašu by mala byť 12 centov, za plechovku 10 centov. Slovensko by sa tak stalo prvou krajinou v rámci strednej Európy so zálohovacím systémom týchto obalov.