Erik Tomáš odmieta, že koalícia sa snaží stranícky obsadiť ústavný súd

Tvrdí, že z ôsmich kandidátov, ktorých sa podarilo zvoliť, si prezident SR Andrej Kiska môže vybrať štyroch, čím sa sfunkční plénum ústavného súdu. To, ako pripomenul Tomáš, rozhoduje o dôležitých sťažnostiach, napríklad o sťažnostiach na ústavnosť volieb. V takom prípade by však muselo za hlasovať sedem z ôsmich sudcov pléna, upozornila v diskusii RTVS podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Nicholsonová pripomenula, že NR SR má prezidentovi ponúknuť dvojnásobný počet kandidátov, ako má vymenovať, aktuálne 18 kandidátov na deväť sudcov. Na mieste prezidenta by si počkala, kým bude mať všetkých 18 kandidátov, a až potom by menovala. Zároveň si Nicholsonová myslí, že nových ústavných sudcov by mohla menovať už nová prezidentka SR Zuzana Čaputová. Rovnako to vníma aj Erik Tomáš a tvrdí, že v tretej, májovej voľbe sa pokúsia dovoliť zvyšných kandidátov na sudcov. Problém vo voľbe na niekoľkokrát Tomáš nevidí. Argumentuje, že na niekoľkokrát sa volili ústavní sudcovia aj v minulosti.

Voľba kandidátov na ústavných sudcov sa podľa Nicholsonovej stala politickým biznisom. Tvrdí, že počtom dovolených kandidátov na sudcov ÚS SR chce koalícia predikovať rozhodnutia ústavného súdu, obsadiť ho vlastnými ľuďmi. Vládnej koalícii tiež vyčíta, že medzi zvolenými kandidátmi je podľa medializovaných informácií „človek, ktorý je spomínaný v súvislosti s pánom Kočnerom“. Tomáš upozornil, že ide o neoverené informácie, nebráni sa ich prevereniu a dodáva, že takúto informáciu nemal.

V tohtotýždňovej druhej voľbe toto politizovanie podľa Nicholsonovej zneistilo niektorých, ktorí by mohli kandidovať. K tajnej voľbe podotkla, že poslanec nevolí za seba samého, ale za všetkých, ktorí ho do tejto pozície zvolili, teda za občanov. Zároveň si myslí, že občania pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov majú právo vedieť, koho poslanec volí. Tomáš s tvrdeniami Nicholsonovej nesúhlasí. Trvá na tom, že jedine tajná voľba je slobodná a demokratická a keď sa zvolilo osem kandidátov, ukázalo sa, že funguje. Verí, že v tretej voľbe je rovnaká šanca pre nových aj starých kandidátov.