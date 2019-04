Polovica ľudí Kisku v politike nechce, on sa cíti pripravený byť premiérom

Prezident Andrej Kiska je pripravený byť premiérom po parlamentných voľbách. Nešiel by som za predsedu strany, ak by to tak nebolo, povedal v relácii TV Markíza Na telo.

„Som pripravený urobiť všetko preto, aby sme krajinu vrátili späť ľuďom,“ hovorí Kiska.

Prezident vymenoval strany, s ktorými by si vedel predstaviť spoluprácu v budúcej vládnej koalícii. „Vytvára sa koalícia strán, ktorá neveští nič dobré pre Slovensko. Smer chce vytvoriť koalíciu s fašistami. Harabin zakladá stranu. Smer bude chcieť za každú cenu vládnuť. Na druhej strane sa ocitli strany KDH, OĽaNO, SaS, PS-Spolu a Kiskova strana a ich úlohou je prevziať moc. Som presvedčený, že každý z lídrov by bol dobrým premiérom. Dôležité je spojiť sa a neútočiť na seba,“ hovorí prezident. Dodal, že so Smerom, by do koalície nikdy nešiel.

Podľa prieskumu takmer polovica ľudí chce, aby Kiska z politiky úplne odišiel

Výsledky prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza ukázali, že 49,2 percent ľudí chce, aby prezident úplne z politiky odišiel. Založiť stranu by mal podľa 19,4 percent opýtaných a vstúpiť do inej strany by mal podľa 18 percent ľudí.