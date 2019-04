Bude očkovanie podmienkou nástupu do škôlky?

Anketa:

Súhlasíte s tým, aby dochádzka do materskej školy bola podmienená očkovaním detí?

Marcela Beňová (30) Mám očkované deti na všetky povinné očkovania a pokladám to za dobrú vec. Na druhej strane si myslím, že tento zákon je diskriminačný. Podľa mňa by mali mať rodičia na výber a nemali by byť za svoje rozhodnutie postihovaní. Očkovanie je nielen ochrana zdravia, ale predovšetkým obrovský finančný zisk pre farmaceutické spoločnosti, a povedala by som, že tlak na povinné očkovanie s tým súvisí. Myslím, že štát by mal pozitívne motivovať k očkovaniu, nie strašením do toho nútiť.

Ľubica Voigt (32) Moje deti sú plne očkované. Starší syn reagoval na očkovanie horšie, takže ďalšie dávky sme odložili a doočkovali neskôr. So zavedením zákazu neočkovaných detí v škôlke v zásade súhlasím, ale nie v tejto podobe. Je potrebná širšia celospoločenská diskusia, lebo názory sú extrémne, jedným či druhým smerom. Ak by rodičia mali dôveru v lekárov, že ak má dieťa zdravotné ťažkosti, tak sa očkovací kalendár zostaví individuálne, potom by som s tým súhlasila úplne. Tí, ktorí majú strach, by nemali byť trestaní či zákonom nútení očkovať.

Lenka Kurnotová (25) Obe deti som dala zaočkovať. Ako zdravotná sestrička s povinným očkovaním plne súhlasím. A čo sa týka prijímania len zaočkovaných detí do škôlky, to je podľa mňa v poriadku, možno to presvedčí tých, čo o očkovaní pochybujú. Myslím, že je to dobrá vec, treba udržať kolektívnu imunitu a tak chrániť deti.

Lucia Blanárová (30) Čoskoro čakáme s manželom naše prvé dieťa, chceme, prirodzene, preň to najlepšie a okrem iných vecí sme sa spolu rozprávali aj na tému očkovania. Vypočula som si rozmanité a zväčša protichodné názory od viacerých mamičiek. Stále verím viac názorom odborníkov, preto sme sa nakoniec rozhodli nášho syna dať zaočkovať. Čo sa zákona týka, na jednej strane je to trošku diskriminačné, lebo rodič má právo na svoj názor, ale na druhej strane tí nezaočkovaní sú chránení zaočkovanými. Ak nezaočkovaných detí bude viac, tak to môže ohroziť všetky deti. Skôr som teda za zákon. (AL, EŠ)