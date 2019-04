Sulík ponúkol Kiskovi prvé miesto na kandidátke SaS, Kiska odmietol

Richard Sulík prezradil podrobnosti zo stretnutí s Andrejom Kiskom o ich straníckej budúcnosti. Podľa informácií TV Pravda dostal Kiska ponuku byť na prvom mieste volebnej kandidátky SaS. Ponuku mal Andrej Kiska dostať ešte v máji minulého roka, ale koncom leta ju odmietol. "Ponuka Andrejovi Kiskovi bola z toho dôvodu, lebo som nechcel trieštiť pravicové sily. Bol to pokus o spájanie," povedal Sulík. Pozrite si Sulíkov názor na Kiskove aktuálne stranícke ambície vo videu.

VIDEO: Môže nová Kiskova strana ohroziť SaS? O čom spolu rokovali predseda SaS Sulík a prezident Kiska? Sú preferencie niektorých strán nafúknuté pre ošiaľ z prezidentských volieb? Zmení sa výrazne situácia do parlamentných volieb, ktoré by mohli byť na prelome februára a marca 2020? Koho Sulík z povolebnej spolupráce vylučuje a s kým počíta? Pozrite si video TV Pravda.

Podľa prieskumu AKO zverejneného pred týždňom by Kiskovu prípadnú stranu volilo 9 percent ľudí. Kiska je podľa prieskumov tesne pred Petrom Pellegrinim ešte stále najobľúbenejší politik, ale Kiskova popularita trvale klesá aj pre jeho kauzy. Kiska je aktérom pozemkového škandálu vo Veľkom Slavkove. Kiska tiež nevie vysvetliť opakované podvodné vratky DPH jeho firmy v súvislosti s financovaním prezidentských volieb, pre ktoré polícia obvinila jeho konateľa a obvinenie vraj hrozí aj Kiskovi, po tom čo v júni skončí v pozícii prezidenta a príde o imunitu. Tieto kauzy Kiskovi vytýkajú aj opoziční politici vrátane Igora Matoviča, Richarda Sulíka, Borisa Kollára a budúcej prezidentky Zuzana Čaputovej. Išiel by napriek týmto škandálom Sulík s Kiskom do koalície? Pozrite si aktuálny názor Sulíka vo videu TV Pravda.