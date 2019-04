Výrobok „Tesco bryndza plnotučná 125g“ ktorá pochádzala z dvoch salašov v Levoči a vo Valaskej sťahujú z trhu. Bryndza bola distribuovaná do Českej republiky a v rámci Slovenska a to aj pod inými názvami. Z trhu sa sťahujú všetky výrobky s dátumom spotreby 13.4.2019.

Vo výrobku bol zistený pozitívny nález Listeria monocytogenes. Dodaná vzorka nie je v súlade požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa na svojej stránke.

V rámci vlastnej kontroly prevádzkovateľa Syráreň Havran a.s. v Senici bola odobratá vzorka výrobku „Tesco bryndza plnotučná 125g“, šarža L01084, s dátumom spotreby do 13.4.2019. Výrobca je Syráreň Havran a.s. v Senici.