Univerzita Komenského v Bratislave je v prvej stovke rebríčka The WUR

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa umiestnila v rebríčku The University Impact Ranking 2019 zameranom na trvalo udržateľný rozvoj OSN. V rebríčku, ktorý Times Higher Education v rámci The World University Ranking (The WUR) vytvorila po prvý raz, obsadila najväčšia slovenská univerzita 76. miesto. Informovala o tom hovorkyňa UK Lenka Miller.