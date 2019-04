Historik Mičev: Kotlebova strana mala byť rozpustená už dávno

Podľa Mičeva mala byť Ľudová strana Naše Slovensko ĽSNS) rozpustená už dávno. „Títo ľudia porušovali zákon už v dobe, keď po Slovensku pochodovali v čiernych uniformách, keď sa pán Kotleba váľal po zemi, aby upútal pozornosť a neuposlúchol výzvy polície a jednoducho to využili. Teraz je už trošku neskoro,“ skonštatoval historik.

„Ak súd uzná dôvody a bude strana zrušená, nemyslím si, že by došlo k nezákonnému aktu. Ak porušujú zákon, tak porušujú zákon,“ dodal.

Historik pripomenul, že predstavitelia ĽSNS dlhodobo používajú symboliku z extrémistických kruhov. Príkladom sú napríklad šeky so sumou 1 488 eur, ktoré Kotleba rozdával. Táto číslovka je medzi neonacistami známym symbolom, ktorý odkazuje na pravicového teroristu Davida Lanea.

Jasná symbolika pre extrémistov

Mičev upozornil, že takáto symbolika – ale aj rôzne iné, ktoré kotlebovci používajú – nie je náhoda. Šéf strany Marian Kotleba sa dnes snažil presvedčiť súd, že to bola náhoda. (Priebeh súdneho pojednávania sme sledovali online.) Podľa historika je však takáto symbolika jasným odkazom pre ľudí, ktorí tomu rozumejú. „A to sú extrémisti. Robili to hlavne v čase, keď sa od nich extrémisti odkláňali a keď im začali hovoriť, že sú normálna strana, ktorá sa začlenila do politického spektra. Museli preto dať týmto voličom jasný odkaz. A dali ho napríklad tým šekom. Robili to úmyselne, zámerne, presne vedeli, čo robia. Hranie sa na to, že je to neúmysel, je detiské,“ zdôraznil Mičev.

Bárány pochybuje, že rozsudok bude do eurovolieb právoplatný

"Nezávisle od rozhodnutia súdu, ĽSNS sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude môcť zúčastniť májových eurovolieb. A to aj v prípade, ak by verdikt hovoril o rozpustení strany, vysvetlil ústavný právnik Eduard Bárány. Najvyšší súd dnes termín hlavného pojednávania vo veci prípadného rozpustenia parlamentnej ĽSNS odročil na 29. apríla.

„Pokiaľ by rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť do eurovolieb, tak, samozrejme, by sa voličom nerozdávali volebné lístky tejto strany. Ale aj keby Najvyšší súd dovtedy stihol rozhodnúť, pochybujem, že sa rozhodnutie stane do eurovolieb právoplatným. Sú tam ešte otázky doručovania, môžu tiež podať sťažnosť na Ústavný súd. A čo je dôležité, takáto sťažnosť má v danom prípade odkladný účinok,“ vysvetlil Bárány. Znamená to, že až do rozhodnutia Ústavného súdu by strana existovala ďalej, aj keby Najvyšší súd rozhodol o jej rozpustení.

„Predstava, že by nevyužili možnosť sťažnosti na Ústavný súd, je málo pravdepodobná. Rovnako tak je málo pravdepodobné, že by Ústavný súd dokázal za niekoľko týždňov takúto vec rozhodnúť. Podobné veci sa rozhodujú v lepšom prípade v mesiacoch, môže to trvať aj rok, rok a pol. Je nereálne, aby sa to do eurovolieb stihlo,“ podčiarkol ústavný právnik.

Ako sa dotkne novela lídrov ĽSNS?

Ústavný súd je navyše v súčasnosti stále paralyzovaný, pracujú na ňom len štyria sudcovia. Ďalších štyroch sudcov spomedzi ôsmich kandidátov zvolených parlamentom prezident Andrej Kiska zatiaľ nevymenoval. Ak tak aj v krátkom čase urobí, súdu bude stále chýbať päť sudcov, ktorí ešte neboli zvolení.

Rozpustením politických strán sa zaoberá novela zákona o politických stranách, ktorá platí od začiatku tohto roka. Zaviedla novú sankciu pre čelných predstaviteľov politických subjektov, ktoré súd rozpustil. Takíto ľudia nebudú môcť byť päť rokov štatutárom či členom orgánov iných strán. Ako by sa novinka dotkla lídrov ĽSNS v prípade, že by súd vyhovel Čižnárovi, nevedno.

Právnik Bárány vysvetľuje, že členmi inej strany by mohli byť aj naďalej. Otázka, či by mohli byť aj členmi jednotlivých orgánov strany, prípadne štatutármi, je sporná.

„Táto novela je účinná od začiatku roku. Generálny prokurátor dal svoj návrh v roku 2017, a teda aj "skutok“ sa musel stať ešte pred podaním návrhu. Je otázne, či je táto nová sankcia v tomto prípade uplatniteľná," upozornil Bárány, podľa ktorého by mal túto otázku zodpovedať Najvyšší súd, prípadne následne Ústavný súd. „Ja osobne mám o aplikovateľnosti tejto sankcie pochybnosti, ale je možné, že súdy rozhodnú inak. No v prípade problematickosti by sa malo ísť v prospech miernejšieho výkladu,“ myslí si Bárány.