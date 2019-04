V cirkusoch budú namiesto levov mačky

Claudia Drong, 22, Bratislava, materská dovolenka Zviera do cirkusu nepatrí. Je to živý tvor, ktorý dýcha, vníma a cíti presne ako človek. Nikdy som v cirkuse nebola, nemám to srdce pozerať sa na to, ako sa trápia a cvičia s nimi ako s bábkami. Zviera patrí do prírody. Súhlasím so zákazom, v cirkuse mi chýbať nebudú. Rodičia, ktorí berú svoje deti do cirkusu, ich nevedome učia, že zviera je vec. Deti treba učiť, že každé jedno zviera je živá bytosť a treba ich viesť k tomu, aby zvieratá milovali a starali sa o ne, že zviera takisto potrebuje pokoj a pocit domova, presne ako človek. Cirkus nie je správny príklad. Zvieratá sa trápia, robia cviky im neprirodzené, sú v strese a my to dobrovoľne dopúšťame. Svoje dieťa budem učiť, že zvieratká nie sú hračky.

Andrej Masarovič, 30, Viedeň, fitnestréner/po­radca Myslím si, že je to správny krok, lebo zvieratá majú v podstate úplne iný účel v živote, ako performovať pred publikom. Ľudia im berú voľnosť, veľkú časť života trávia v klietkach, kde sa ani poriadne nemôžu hýbať alebo si zabehať. Takisto trávia veľa času v blízkosti ľudí, čo tiež nie je prirodzené. Metódy, ktoré ľudia používajú na to, aby zvieratá ukázali určité nebezpečné triky, sú strašné. Preto ma ani cirkus, kde vystupujú zvieratá, nikdy nelákal, chýbať mi nebudú. Existujú aj iné možnosti, ako si pozrieť predstavenie, začnime napríklad od ľudí, ktorí to robia dobrovoľne a zabávajú sa na tom obe strany, čo je podstatné.

Tereza Osvaldová, 22, Bratislava, dispečerka Nie som za zrušenie zvierat v cirkuse, podľa mňa zvieratá do cirkusu patria, je to súčasť programu. Určite mi budú chýbať, lebo aspoň vidieť, že tie zvieratá niečo dokážu a nie sú agresívne. Svojmu dieťaťu to vysvetlím tak, že niektorí ľudia sú proti, preto sa už nemôžeme na ne chodiť pozerať.

Barbara Kročilová, 19, Partizánske, študentka Podľa mňa by mali byť zakázané všetky zvieratá, lebo sú si všetky rovné. Bez ohľadu na to, či sa pes, mačka, alebo fretka dokážu naučiť povely rýchlejšie ako také slony napríklad. Nemôžeme ovládať to, ako sa k nim budú v cirkuse správať a či ich nebudú drastickými spôsobmi karhať za neúspešné pokusy zvládnuť povel. Závisí to od cirkusu, nechcem diskriminovať, ale nevidíme im do „kuchyne“. Zvieratá v cirkuse mi chýbať budú, lebo je úžasné, čo dokážu za pomoci človeka. Ale myslím si, že aj pre ne to bude lepšie, lebo nebudú vystavené zbytočnému stresu. Deti, ktoré zvieratá v cirkuse už videli, sa budú pýtať, prečo tam nie sú. Staršie to pochopia samy, mladším treba vysvetliť, že im je lepšie, keď majú slobodu a že sa nenarodili na svet pre to, aby vystupovali.

Barbora Blanarovičová, 35, Bratislava, materská dovolenka Zvieratká patria do svojho prirodzeného prostredia, tak ako aj my ľudia. Tiež by sa nám nepáčilo, keby nás niekto bil, kričal po nás či nás nútil rôznymi neprirodzenými metódami robiť nebezpečné triky. Zvieratá v cirkuse mi určite nebudú chýbať, pretože som zástanca toho, že toto je čisto len o zábave nás ľudí a našej sebeckosti. Trápenie zvierat podporovať nebudem. Keď cirkus, tak len s ľuďmi. Dcére to vysvetľujem tak, že aj zvieratká a rovnako aj my ľudia máme svoje miesto na zemi a ony patria do prírody.

Laura Riganová, 22, Senica, študentka Môj názor je taký, že zvieratá, ktoré sú v cirkusoch, a je to jedno, či sú to divo žijúce, alebo naše domáce, tam nemajú čo robiť. Zvieratá patria na slobodu do svojho prirodzeného domova. Treba si uvedomiť, že niektoré druhy sú ohrozené a niektoré dokonca už aj vďaka našej aktivite vymierajú.

Martin Hargaš, 27, Bratislava, vedúci predajne Podľa mňa žiadne zviera by nemalo byť používané v cirkuse na pobavenie ľudí. Bez ohľadu na druh, je to nehumánne. Nebudú mi chýbať, nepatria tam. Nepáčia sa mi praktiky, akými ich učia trikom, respektíve veciam, ktoré sú im cudzie a neprirodzené. Svojmu dieťaťu by som to vysvetlil tak, že tým zvieratkám je ubližované a že to, čo vidia, je len výsledkom týrania. Ak chcú vidieť zvieratká, môžeme ísť do prírody alebo do kontaktných parkov, kde im nikto neubližuje.