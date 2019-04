Weisenbacher: ĽS NS klame svojich voličov

Prečo ste adresovali generálnemu prokurátorovi podnet, aby podal návrh na rozpustenie ĽS NS?

Strana Kotleba – ĽS NS je podľa nášho názoru neonacistická strana, ktorá má zámer nahradiť demokratické zriadenie a právny štát na Slovensku nejakou formou fašistickej diktatúry alebo nadvlády jednej politickej strany – tej vlastnej. Keďže vznikla nie registráciou, ale premenovaním Strany priateľov vína, ktorú nejakým spôsobom získali, tak nebolo možné na začiatku zachytiť, čo presne sa tam udialo. Vedeli sme, že táto strana existuje, funguje, ale zdalo sa nám kontraproduktívne, keď mala jedno alebo dve percentá, požadovať od Generálnej prokuratúry, aby podala takúto žalobu. Bola by to iba reklama pre extrémistov. Ale vo chvíli, keď sa dostali do parlamentu s ôsmimi percentami – čo bolo asi pre všetkých prekvapením – tak sme dospeli k záveru, že je to už úplne nevyhnutné, pretože dostanú relatívne veľké finančné prostriedky od štátu, poslanci strany budú môcť vystupovať v parlamente, čo je podľa nášho názoru úplne neprípustné a nezlučiteľné s ústavou.

Kotlebovcom už jednu stranu rozpustili, v roku 2006 tak Najvyšší súd rozhodol o Slovenskej pospolitosti. Aj zástupcovia Generálnej prokuratúry včera povedali, že ĽS NS je pokračovateľkou Slovenskej pospolitosti, len jej predstavitelia vystupujú sofistikovanejšie, opatrnejšie. Vidíte riziko v tom, že títo ľudia zmiernili svoju pôvodnú rétoriku?

Presne tak. Oni ani tak nezjemnili rétoriku, ako skôr používajú sofistikovanejšie slovné spojenia. Samotný predseda, ktorý sa v Slovenskej pospolitosti nazýval „vodca“, pravdepodobne vodcom aj zostal, pretože jeho meno je aj v názve strany. Zároveň si musíme uvedomiť, že nikdy nestiahol svoje výroky, ktorými popieral holokaust, ani sa za ne neospravedlnil. Takisto nijakým spôsobom nikdy nepovedali, že by sa dištancovali od vojnového tzv. Slovenského štátu alebo iných aspektov ideológie neonacizmu.

Napriek tomu, že sa už mesiace a roky hovorí o nebezpečenstve tejto strany, jej preferencie neklesajú, skôr naopak. Prečo?

Vina je určite aj na parlamentných a mimoparlamentných tzv. štandardných politických stranách. Nereflektujú skutočné problémy ľudí. Práve naopak, buď vyslovene vyrábajú nejaké pseudoproblémy, pseudokauzy, alebo nekonajú s vedomím najlepšieho záujmu občanov a občianok, ale skôr seba a svojich strán. Treba si uvedomiť aj to, že strana Kotleba – ĽS NS klame svojich voličov. To, čo im sľubuje, nie je možné splniť, a takýmto spôsobom relatívne ľahko získava podporu u voličov, ktorí nie sú veľmi dobre zorientovaní napríklad v ekonomike, v medzinárodných otázkach a podobne.

Rozpustí Najvyšší súd Kotlebovu stranu?

Dúfam, že áno. Žaloba je podľa mnohých právnikov veľmi dobrá, koniec koncov aj to trvalo veľmi dlho, než to Generálna prokuratúra podala. Je tam, samozrejme, určité riziko, ale myslím si, že nerozpustiť túto stranu by momentálne bolo signálom, že sa chceme rozísť s demokraciou a právnym štátom.